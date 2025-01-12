元朗大澳山火｜天文台錄得石崗相對濕度1月新低　赤鱲角1月次低

一股冬季季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，本港市區（尖沙咀天文台總部）相對濕度今日（12日）中午曾下降低至20%。元朗八鄉雞公嶺山火連燒兩晚，今晚更波及牛潭尾路及壆圍，大澳對上山坡今日傍晚也招祝融。天文台天氣監測數據顯示，八鄉附近的石崗氣象站今日錄得的相對濕度，創設站以來1月份新低；大澳鄰近的赤鱲角氣象站，也錄得歷來1月最低相對濕度。



▼1月12日 大澳對上山坡發生山火▼



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紅色火災危險警告現正生效，天文台指本港今日普遍晴朗及非常乾燥，下午各區相對濕度 都降至30%或以下。

石崗自動氣象站今日下午錄得相對濕度（藍線）低至12%。（天文台圖片)

其中石崗更曾錄得相對濕度低至12%，打破自1996年設置自動氣象站以來，1月份最低紀錄；赤鱲角相對濕度亦曾降至9%，是自1997年以來1月份第二低紀錄。

▼1月12日 民安隊登山助撲火▼



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赤鱲角自動氣象站今日下午錄得相對濕度（藍線）曾降至9%。（天文台圖片)

▼1月11日 八鄉雞公嶺山火情況▼

