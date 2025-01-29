年初一天氣｜今日大致天晴乾燥　早上約13度　明晚雲量漸增有微雨

今日（1月29日）為大年初一，寒冷天氣警告繼續生效。 天文台指出，冬季季候風正為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，預測今日初時部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低約40%。早上市區最低氣溫約13度，新界再低幾度及普遍寒冷。日間最高氣溫約19度。吹和緩東北風，稍後轉吹和緩至清勁東風。



天文台展望，年初二（30日）東風增強，雲量逐漸增多，晚上及年初三（31日）有一兩陣微雨。周末期間天氣較為潮濕，日間和暖。下星期一（2月3日）為二十四節氣的 立春、也是大年初六，當日氣溫約再度下降。



圖為截至1月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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今明早晚仍然清涼 下周初再度轉冷

天文台指出，冬季季候風會在今日繼續為華南帶來寒冷的天氣，該區天氣晴朗及乾燥。隨著季候風在今明兩日逐漸被偏東氣流取代，廣東沿岸風勢頗大，雲量逐漸增多，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在周末期間緩和，沿岸地區天氣較為潮濕，日間和暖。預料受一股東北季候風影響，下周初廣東再度轉冷，該區有一兩陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月29日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明起連日有一兩陣微雨 周末最低18度

根據天文台的九天天氣預報，明日大年初二（30日）及大年初三（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨。明日氣溫介15至19度、年初三則為17至20度。

大年初四（2月1日）及下周日的年初五（2月2日），仍有一兩陣微雨，日間短暫或部份時間有陽光，最低氣溫均18度，最高分別為23度及22度。

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立春日間氣溫下降 年初七跌至12度

年初六（2月3日）為為二十四節氣的立春，料日間氣溫下降，並有一兩陣雨，跌至14至18度。年初七（2月4日）亦有一兩陣微雨，進一步降溫，最低僅12度。之後兩日大致天晴及乾燥，氣溫逐漸回升，最低在13度及14度。