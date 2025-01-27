天文台料續寒冷　一區最低6度　羽絨禁忌6大！這樣穿難怪不暖

天文台｜寒冷天氣｜天文台今日（27日）錄得市區最低氣溫為攝氏10.7度，是入冬以來的最低紀錄，預料受強烈冬季季候風影響，寒冷天氣或持續，天文台預料周二（28日）最低溫僅11度，分區更跌至只有6度。



天寒地凍最好穿上羽絨保暖！不過原來穿著羽絨和保養清洗羽絨都有技巧。《香港01》好食玩飛記者就整理了6大羽絨禁忌，其中有個錯誤著法，反而會令羽絨保溫功效降低。睇內文了解更多！



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天文台料明天持續寒冷。（天文台官網截圖）

天文台料明天持續寒冷 分區低見6度

天文台今日錄得最低氣溫為10.7度，是入冬以來的最低紀錄。預料周二持續寒冷，市區氣溫最低為11度，新界普遍地區在清晨料跌破雙位數，其中打鼓嶺或低見6度。天文台預料年初一早上新界仍然寒冷。年初二東風增強，雲量逐漸增多，稍後至年初三有一兩陣微雨。

天文台預計周二上午7時分區最低僅6度。（天文台官網截圖）

天寒地凍就要穿上羽絨保暖，但著羽絨同保養都有一定技巧。（資料圖片/張浩維攝）

天寒地凍最好穿上羽絨保暖！不過原來穿著羽絨和保養清洗羽絨都有技巧。以下記者就整理了6大羽絨禁忌，其中包括忌用柔順劑清洗、高温烘乾等，睇完記得不要犯！

羽絨禁忌【1】裡面穿厚衣

天寒地凍，許多人喜歡穿得厚厚的，以為這樣更能保暖。其實有日本電視節目曾實測，證實在羽絨外套裡穿薄襯衫，體溫比穿厚毛衣還高。因為羽絨內的羽毛形成的空氣層能夠儲存體溫，因此相比厚內搭，較薄的貼身衣物更有助於體溫的傳遞。所以，只需在羽絨外套內穿一層輕薄且緊貼肌膚的衣物，就能輕鬆抵禦寒冷。

有日本電視節目曾實測，證實在羽絨外套裡穿薄襯衫，體溫比穿厚毛衣還高。（YT@TBS公式 YouTuboo截圖）

羽絨禁忌【2】加入柔順劑、漂白水清洗

由於羽絨屬於天然材質，使用清水或是中性清潔劑才能夠避免傷害羽絨。值得留意，部分羽絨更有GORE‑TEX防水層，GORE‑TEX只可使用清水清洗，不可使用洗衣粉，或任何含有衣物柔軟精、去漬劑或漂白水清洗。

詳細的清洗指引應查看外套的洗衣標籤，不同的羽絨外套可能有不同的清洗建議。

洗衣標籤上符號及相應意思（資料圖片）

羽絨禁忌【3】用快轉速洗衣／扭擰外套

羽絨的蓬鬆程度直接影響保暖效果，過度搓揉或扭擰外套會損壞羽毛結構，導致羽絨效能下降。戶外品牌The North Face曾在官網上建議，應選擇溫和模式和低速轉速來清洗羽絨，減少對羽絨的損害。如果手洗，建議使用約30度的溫水，輕輕按摩外套，切勿搓揉或扭轉，以避免損害羽絨內部纖維，影響蓬鬆度。

羽絨禁忌【4】忘記拉上拉鍊及扣子

The North Face曾在官網上指出，在清洗羽絨外套前，務必確保拉鍊和扣子已拉上，並放進洗衣袋．這樣可以避免外套在清洗過程中受損。

羽絨禁忌【5】使用高温烘乾

因為羽絨外套的填充物主要是羽毛和羽絨，這些材料皆容易受熱損壞，烘乾機的高溫和機械運轉會導致纖維斷裂，影響保暖效果，因此在陰涼通風地方自然風乾即可。晾乾期間可以不時用手拍打，令羽絨不會結塊，使羽絨更快乾之餘保待蓬鬆。

高温烘乾會導致羽絨填充物纖維斷裂，影響保暖效果。（Unsplash@Emily Chung）

羽絨禁忌【6】乾洗

羽絨外套的內部填充物通常是由鴨毛或鵝毛製成，這些天然纖維對水的適應性較佳。水洗能夠有效清潔羽絨，去除灰塵、油漬和汗漬，同時保持填充物的蓬鬆感和保暖性。相比之下，乾洗過程中所使用的化學溶劑可能會損害羽絨，導致纖維變硬、失去彈性，最終影響外套的保暖性能。

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