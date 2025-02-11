天氣｜今早市區約15度　晚上有一兩陣微雨　元宵較潮濕有幾陣雨

天文台預測，本港今日（2月11日）大致多雲。早上市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約19度。晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏東風。 天文台展望，明日（12日）元宵節較為潮濕及有幾陣雨。隨後一兩日風勢較大，早晚清涼。



圖為截至2月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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將受東北季候風影響

天文台指出，受一股偏東氣流影響，今明兩日廣東沿岸天氣漸轉潮濕，而與南海南部廣闊低壓區相關的雲帶會為南海北部及沿岸地區帶來幾陣雨。預料一股東北季候風會在本周中後期影響華南，該區風勢較大，氣溫稍為下降。而一股較為乾燥的季候風補充會在下周初影響華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月11日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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情人節多雲有一兩陣雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（12日）元宵節多雲，有幾陣雨，早晚部份地區有薄霧，在17至20度之間，相對濕度最低有80%。周四（13日）及周五（14日）情人節，均大致多雲及有一兩陣雨，介乎16至19度。

周六（15日）及下周日（16日）仍多雲及有一兩陣雨，分別最低17度及16度，最高有21度及20度。下周一（17日）至下周三（19日）均部份時間有陽光，同介乎16至20度，其中下周二（18日）為二十四節氣的「雨水」。