元宵節情人節｜天文台料周三周五多雲有雨　未來3日相對濕度達95%

明日（2月12日，正月十五）是有中國情人節之稱的元宵節，而周五（2月14日）是西方情人節，可惜天公不造美。天文台今日（11日）指出，受一股偏東氣流影響，明日起廣東沿岸天氣較為潮濕，元宵節和情人節都會多雲有雨，部分地區有薄霧，未來三日相對濕度料高達95%。天文台預測一股較為乾燥的季候風補充會在下周初影響華南，濕度略為回落。



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周三元宵節日間雨勢較為頻密 周五情人節有一兩陣雨

天文台指受一股偏東氣流影響，明日廣東沿岸天氣較為潮濕，而與南海南部廣闊低壓區相關的雲帶，會為南海北部及沿岸地區帶來幾陣雨，預測明日元宵節多雲，有幾陣雨，日間雨勢較為頻密，早晚部分地區有薄霧，市區氣溫介乎17至20。

天文台料周四（13日）初時，一股東北季候風會抵達華南沿岸，吹北至東北風4級，稍後東風5級，離岸間中6級，大致多雲，初時有一兩陣雨，部分地區有薄霧；本周中後期該區風勢較大，氣溫稍為下降，周五情人節市區氣溫介乎16至19度，大致多雲，有一兩陣雨。

天文台今日下午更新九天天氣預報。（天文台網頁）

下周二「雨水」不下雨有陽光

天文台預測明起一連三日較為潮濕，明日（12日）早晚部分地區有薄霧，相對濕度介乎75%至95%；周四部分地區有薄霧，相對濕度介乎65%至95%；到周五相對濕度仍達70%至95%。

天文台預料一股較為乾燥的季候風補充，會在下周初將影響華南。下周二（18日）為二十四節氣的「雨水」，料部分時間有陽光。

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