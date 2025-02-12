元宵節天氣｜今日最高20度　日間雨勢較頻密　隨後一兩日早晚清涼

撰文：蕭通
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今日（2月12日）為正月十五元宵節。天文台指出，今早本港多處地區錄得數毫米雨量，預測今日多雲、有幾陣雨，日間雨勢較為頻密，早晚部份地區有薄霧，當日氣溫在17至20度之間。吹和緩東至東北風。天文台展望，隨後一兩日早晚清涼，風勢較大。周末期間短暫時間有陽光。

圖為截至2月12日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風料明抵達

天文台指出，受一股偏東氣流影響，今日廣東沿岸天氣較為潮濕，而與南海南部廣闊低壓區相關的雲帶，會為南海北部及沿岸地區帶來幾陣雨。此外，一股東北季候風會在明日初時抵達華南沿岸，本周中後期該區風勢較大，氣溫稍為下降。預料一股較為乾燥的季候風補充會在下周初影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼

圖為天文台截至2月12日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月8日　冬季季候風下天氣寒冷▼

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情人節多雲有一兩陣雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（13日）及周五（14日）情人節，均大致多雲及有一兩陣雨，介乎16至19度。

周六（15日）及下周日（16日）仍多雲及有一兩陣雨，分別最低17度及16度，最高有21度及22度。下周一（17日）至下周四（20日）均部份時間有陽光，均介乎16至20度，其中下周二（18日）為二十四節氣的「雨水」。

天文台預測，本港今日（2月12日）多雲，有幾陣雨，日間雨勢較為頻密。早晚部份地區有薄霧，最高氣溫約20度。（黃偉民攝）
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