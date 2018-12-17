【01天氣】派聖誕郵件不靠鹿車靠單車　郵差自述全天候派遞工作

聖誕節將到，童話故事裡大家會期待聖誕老人「騎著那鹿車飛過」，然後就會「投下那禮物給我」，但現實生活中，寄到大家府上的聖誕卡或禮物，當然不是來自聖誕老人的越洋派遞，而是要由郵差叔叔代勞。 「郵差叔叔送信純熟迅速送出」這急口令，可能不少人小時候也有玩過，口講容易，但實際上在不同天氣狀況下，仍要純熟派遞背後就大有學問，而在新界較偏遠地方，郵差當然不能騎鹿車，但原來就有替代的單車，方便於不同村落中穿梭。今集《香港01》就跟著元朗郵政局的單車派遞員Benson，走進他車輪下的派遞生活。

新界忽然大水浸，他在工作期間無奈被困。（受訪者提供）

進入元朗郵政局後被委派「單車更」的Benson，負責在八鄉永寧里、散村和河瀝背派信，短短半年多的「新體驗」，除了早已預期那日曬雨淋的日常外，更曾有過被突如其來洪水圍困於村內的時候。

村內頓成澤國，部分地方水深及人。（受訪者提供）

派信時曾突遇水浸被圍困

今年的8月29日，新界北嚴重水浸，由於深圳排洪兼暴雨，大埔、元朗、及北區頓成澤國，Benson當日就剛好在值班途中，「嗰日踩到去到村口位時，我就開始發現雨勢唔對路！我就快快手手衝上嚟呢度避雨，當時天文台都未掛黃雨，咩警告都未有！」

他憶述當時的情況相當危急，村內河道、風水池泛濫，「四周圍好似條河咁！成間茶餐廳浸曬，連流浪狗都畀水沖走，當時好多人都話『哇！點解咁都只係得黃雨？』」而幸好，盡忠職守的他躲避及時，人固然無事，同樣重要是需要派遞的郵件也能力保不失。

出發前要做足安全措施。

然而，當時村內部分低窪地區水深及頭，多部車輛拋錨，Benson也陷於無路可走的困境，只好在區議員的地區辦事處暫避。及後他眼見消防員需要出動橡皮艇救人，並以竹竿探路，如此體驗可謂絕無僅有，而他最後被困至晚上，洪水開始退去，才能和村民一起澗水離開，但工作用的單車就要暫放在區議員議辦，待翌日天氣好轉情況許可才可取回。

Benson認為，發掘橫街窄巷裏的新奇事，也是人生的一種體驗。

夏季易中暑雨天照服務

郵差派遞工作基本上大部分時間都是在戶外，他直言，當夏季天氣很熱又曬時，同事們都很容易中暑，亦要花很多時間休息、飲水及補充體力。而換上平日下雨天，只要雨勢許可，他們就會用袋裝著信件，保護信件不被雨水打濕，同時冒着雨繼續派信工作。

雖然單車派遞員工作吃力，但他笑言，這份工作令他走到一些他過去從未踏足過的新界村落，同時更可發掘橫街窄巷裡的新奇事，並與村民，甚至村狗能打交道，也是人生的一種特別體驗。