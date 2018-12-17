【01天氣預報】今日天晴乾燥溫差大　日間22度預演暖笠笠聖誕

踏入了12月的下半月，聖誕氣氛愈來愈濃厚，大家是否已預備好迎接佳節和假期？但香港天氣似乎未有配合，因為天文台已經預測，今年聖誕應該會「暖笠笠」，所以大家的禦寒衣物如大褸和羽絨等，在聖誕時應該無用武之地。 香港未來數天的氣溫，就跟聖誕節時相若，似乎在預演聖誕的和暖，天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日華南大致天晴，早晚清涼，日夜溫差較大，今日最高氣溫約22度，吹和緩北至東北風，但至本周中後期，雲量將會較多及有一兩陣雨。 聖誕節將到，大家是否都曾期待聖誕老人「騎著那鹿車飛過」然後「投下那禮物給我」？但現實中大家收到寄來的聖誕卡或禮物，不是來自聖誕老人的越洋派遞而是由郵差叔叔代勞，而郵差當然不是騎鹿車但原來有替代的單車，究竟他們是如何在不同天氣狀況下，仍能全天候提供派遞工作？今集《香港01》的天氣小人物，就跟拍了一位元朗郵政局的單車派遞員，直擊他的工作實況。

今早本港各區氣溫普遍較昨日低兩、三度，新界多區溫度介乎13至14度，日夜溫差較大。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫為16.3度，相對濕度是百分之59，預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。而天文台在今早6時發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。

自動分區天氣預報系統顯示，明天凌晨時份部分新界地區再次下跌至13至14度左右。（香港天文台）

今早新界較昨日低2至3度

天文台表示，一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，而覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄，預測香港今日天氣乾燥，早上清涼，後漸轉天晴，最高氣溫約22度，吹和緩北至東北風，初時離岸風勢清勁。但值得注意是，今早本港各區氣溫普遍較昨日低兩、三度，日夜溫差較大，今天晚上亦較為清涼。

翻查天文台的天氣資料紀錄，今早新界多區溫度介乎13至14度，而三個海拔較高的監測站，即大帽山、昂平及大老山，錄得的最低溫度則全「個位數」，整體氣溫明顯較昨日低；自動分區天氣預報系統就顯示，清早時新界多區溫度約14至15度，下午後多區氣溫將回升至22度水平，但入夜後氣溫又會回落，明天凌晨時份部分新界地區再次下跌至13至14度左右。

聖誕節氣溫和暖。（天文台）

溫暖聖誕氣溫或破紀錄

天文台預測，明日將繼續大致天晴及乾燥，由於一股較潮濕的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，屆時該區雲量較多及有幾陣雨，本周五及六預測最高氣溫達23至24度，意味大家將有一個甚和暖的冬至。

此外，預料另一股東北季候風會在下周初影響華南沿岸地區，故下周日及周一氣溫會略為回落，但在聖誕節當日氣溫將會反彈，氣溫將介乎19至23度，是繼1991年聖誕節曾錄得最高24.2度後，27年來最溫暖的聖誕節。而最低溫度如果高達19度，更隨時有望打入有紀錄以來的最高三甲位置。

受乾燥的東北季候風影響，今明兩日華南大致天晴，早晚清涼，吹和緩北至東北風。（社區天氣觀測計劃 CWOS）

派郵件不靠鹿車靠單車

「郵差叔叔送信純熟迅速送出」這急口令，可能不少人小時候也有玩過，但在不同天氣狀況下，仍要純熟派遞，其實絕非易事，特別在新界較偏遠地方，郵差沒有曉飛的鹿車，但就改為用單車代步，穿梭不同村落，究竟郵政局的單車派遞員Benson是如何在不同天氣中，仍緊守崗位為大家純熟、迅速、送信呢？（按此閱讀：【01天氣】派聖誕郵件 郵差不靠鹿車靠單車）