【01天氣預報】本周末氣溫回升至24度　拆禮物日後氣溫或急降

香港今日早午溫度頗大，今早多區非常清涼，新界多區只有13至14度左右，市區亦只介乎14至16度，但隨著陽光出現，多區氣溫在中午前已全線升，部分地區溫差達5度或以上，預計香港氣溫在午後更將有進一步上升空間。 乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，香港今日陽光充沛同時天氣乾燥，最高氣溫約22度，相對濕度介乎百分之40至75。根據最新發布的九天天氣預報顯示，下周聖誕假期將會暖笠笠，聖誕節當日氣溫料介乎19至23度，但拆禮物日的氣溫將掉頭向下，隨後氣溫更可能會繼續下跌，轉冷天氣將延至除夕。 此外，大家需要留意，紅色火災危險警告現正生效。

隨著陽光出現，多區氣溫在中午前已全線回升。（香港天文台）

在上午11時50分，天文台錄得氣溫19.2度，相對濕度只有百分之44；在京士柏錄得的紫外線指數是4，強度屬於中。天文台在上午6時發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。翻查天文台紀錄，今早不少地區的相對濕度，曾跌至百分之40以下，屬非常乾燥。

今早不少地區的相對濕度，曾跌至百分之40以下，屬非常乾燥。天文台在上午6時發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。（香港天文台）

本周先乾後濕後天起有雨

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今明兩日華南大致天晴，早晚清涼，日夜溫差較大，香港今日陽光充沛，天氣乾燥，吹和緩北至東北風，初時離岸風勢清勁。

而受一股乾燥的東北季候風影響，預料一股較潮濕的偏東氣流會在本週中後期影響廣東沿岸，該區雲量較多及有幾陣雨，展望明日繼續大致天晴及乾燥，但至本周中後期雲量將較多及有一兩陣雨。

預報顯示聖誕當日氣溫回升，最低氣溫高達19度，而預測最高氣溫則是23度，但翌日拆禮物日氣溫預測會開始下跌。（香港天文台）

聖誕最低19度史上僅3次

根據天文台九天天氣預報資料，天文台調高本周六的最高氣溫至24度，預測本周氣溫將一直回升，至本周後期香港的氣溫，將介乎21至24度，之後氣溫將稍為回落，但平安夜仍頗為和暖，聖誕節當日氣溫更出現回升，最低氣溫高達19度，而預測最高氣溫則是23度。不過，翌日拆禮物日氣溫預測會開始下跌，最低溫度概率預報顯示，27日時的最低氣溫或出現急降，跌至13至14度的概率達百分之30至40，之後轉冷天氣更將延至除夕。

翻查天文台資料庫，如果在12月25日聖誕節當天錄得最高氣溫為攝氏23度，將是自1991年聖誕節後，27年來最溫暖的聖誕節，當時曾錄得最高24.2度「高溫」；至於最低氣溫19度，數據庫資料顯示，由1884年有紀錄以來起，只曾在1961年（19.4度）、1976年（19.0度）及1991年（19.6度），僅三次在聖誕節當天，最低氣溫錄得19度或以上，相信是再次佐證全球暖化的嚴重。

自動分區天氣預報就顯示，今天入夜後天氣仍將清涼，明早凌晨新界地區氣溫也將顯注較低，只有約13至14度左右。而在平安夜晚上及聖誕節當日，根據現時預測，屆時氣溫均會達「2字頭」。