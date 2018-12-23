【01天氣】北風吹到眼乾乾　熱敷保濕唔使眼眨眨

冬季吹起乾燥的北風，相對濕度往往較低，於是容易令人感到皮膚痕癢繃緊，需要勤加保濕。不過，原來沒有皮膚覆蓋的身體部位，其實也會感到乾涸，但這個部位卻又常常被大家忽略，所說的，就是我們的眼睛。冬季與眼乾症息息相關，如果你經常眼睛乾澀、痕癢及有異物感等問題，就有機會患上眼乾症。《香港01》找來眼科專科醫生，教大家為眼睛「保濕」的兩大關鍵。

眼科專科醫生湯文傑接受《香港01》訪問時就解釋，眼乾症主要分為三大類，第一類是眼淚液分泌不足，主因是淚腺分泌不足夠的眼水，亦是最常見的眼乾原因，令人感到眼睛乾澀；第二類是眼球淚水的蒸發速度比平常人快，亦即俗稱的瞼板腺功能失調，當眼皮位置的油脂腺長年累月出現閉塞時，眼球表面的油份會減少，眼水就會變得容易蒸發；至於第三類就是混合性，即第一類加第二類，而大部分病人是屬於第三類。

每日平均使用電腦3小時以上，9成人都會有眼乾情況出現

冬天眼乾症求診人數增加，湯醫生估計與空氣濕度下降有關。其次，冬天留於室內使用暖氣設施，就會令空氣更加乾燥，使眼乾情況更嚴重。都市人「機不離手」，長時間使用電子設備，令眨眼次數相對減少亦是元兇，「有調查顯示，我哋每日平均使用電腦3個鐘以上，9成人都會有眼乾情況出現。」

要解決眼乾問題，可以透過熱敷眼部的原理，例如用蒸氣眼罩，促進眼球淚腺中的血液循環，令油脂腺油份分泌情況得以改善。此外，魚油、亞麻籽油等含豐富的「奧米加三」補充劑，可以幫助「鎖水」，保護眼睛淚膜的和有消炎的效果。打工仔要長時間注視熒幕，可考慮在辦公室放置加濕器，並每逢20至30分鐘要作讓雙眼作短暫休息。

進食魚油、亞麻籽油等補充劑，可以保護眼睛淚膜。（Maxpixel）

對於輕度眼乾症患者，可在醫生指導下使用人工淚液「保濕」，較嚴重者就可能要使用油性藥膏，但湯醫生調，關鍵在於所有的眼乾症的治療方法都需要時間，最少6至8星期，並沒有快速解決之道。