【01天氣】冬季乾燥北風吹到「眼乾乾」　改善眼乾症雙眼要保濕

一股較溫暖的偏東氣流正影響廣東沿岸，香港今早各區氣溫普遍較昨日高兩度或以上，今日將部分時間有陽光，最高氣溫約24度，相對濕度介乎百分之80至95。 雖然未來幾日天氣較濕暖，但其實香港冬季更多時候受東北季候風影響，相對濕度往往較低，而且非常乾燥，例如本周初相對濕度便曾跌至百分之40，於是容易令人感到皮膚痕癢繃緊，需要勤加保濕。不過，原來沒有皮膚覆蓋的身體部位，其實也會感到乾涸，但這個部位卻又常常被大家忽略，所說的，就是我們的眼睛。 原因冬季與眼乾症息息相關，患者眼睛會感到乾澀易倦，更會痕癢、有異物感，嚴重的甚至有痛灼熱感，且怕風畏光，要解決問題，除了要經常「眼眨眨」，原來「補水」和「鎖水」是兩大關鍵。《香港01》就找來眼科專科醫生，教大家如何在乾燥季節時為眼睛「保濕」。

大家以為「保濕」只是針對面孔或四肢，只需要對皮膚落手？原來是大錯特錯也！因為沒有沒有皮膚覆蓋的身體部位如眼睛，其實也會受乾燥問題困擾，其因而出現眼乾症。

眼睛也要保濕。

眼乾症可分三大類

眼科專科醫生湯文傑接受《香港01》訪問時就解釋，眼乾症主要分為三大類，第一類是眼淚液分泌不足，主因是淚腺分泌不足夠的眼水，亦是最常見的眼乾原因，令人感到眼睛乾澀；第二類是眼球淚水的蒸發速度比平常人快，亦即俗稱的瞼板腺功能失調，當眼皮位置的油脂腺長年累月出現閉塞時，眼球表面的油份會減少，眼水就會變得容易蒸發；至於第三類就是混合性，即第一類加第二類，湯醫生補充，大部分病人是屬於第三類。

「我哋做過少少統計，發現冬天眼乾情求診情況真的有上升嘅情況。」湯醫生指出，冬天眼乾症加劇的原因，估計與天氣季節有關，由於夏天多雨，相對濕度較高，但冬天濕度就大大減低，因而令眼乾情況加劇。其次，是冬天較多時間留於室內，當室內使用暖氣設施，就會令空氣更加乾燥，同樣使眼乾情況更嚴重。

湯醫生指出冬天眼乾症加劇的原因估計與天氣季節有關。

「機不離手」令眼乾加劇

他更補充，都市人「機不離手」，長時間使用手機、電腦等電子設備，令眨眼次數相對減少，當眼睛長期曝露在空氣外但卻不眨眼，就容易令眼水蒸發，「有調查顯示，我哋每日平均使用電腦3個鐘以上，9成人都會有眼乾情況出現。」

那如何才知道自己出現眼乾問題？湯醫生表示，如發現眼疲勞、眼睛有異物感、乾澀甚至頭痛、頭暈等症狀，就要及早治療，否則有機會造成眼睛和眼瞼的炎症、角膜潰爛等嚴重後果。對於輕度眼乾症患者，可在醫生指導下使用人工淚液「保濕」，較嚴重者就可能要使用油性藥膏，但他強調，關鍵在於所有的眼乾症的治療方法都需要時間，最少6至8星期，並沒有快速解決之道。

眼乾症的治療方法都需要時間，最少6至8星期，並沒有快速解決之道。

進食補充劑助「鎖水」

要舒緩季節性眼乾問題，他建議病人可以食用魚油、亞麻籽油等補充劑，因為當中含豐富的「奧米加三」，可以幫助「鎖水」，保護眼睛淚膜的和有消炎的效果。

另外，坊間熱賣的「蒸氣眼罩」原來也確實有效改善眼乾問題，透過熱敷眼部5至10分鐘，能促進眼球淚腺中的血液循環，令油脂腺油份分泌情況改善及變得暢通，惟溫度應維持大約攝氏40度左右。此外，打工仔要長時間注視熒幕，可考慮在辦公室放置加濕器，並每逢20至30分鐘要作讓雙眼作短暫休息。