【天氣．12月花鳥蟲】赤頸鴨求偶靠執毛　要辨雌雄都靠它

香港濕地公園嚴選每月的花鳥蟲，12月份的每月雀鳥是赤頸鴨。每年冬季，會有大群鴨子飛來香港過冬，赤頸鴨就是其中一種香港常見的冬候鳥，這隻鴨子的魅力何在呢？原來就在頭部那執黃毛上，是牠們要求偶的必殺技，辨別雌雄，這更是最佳的方法。

濕地公園在12月已開始發現赤頸鴨的蹤跡，雄性赤頸鴨，更已經換上一身美麗的羽毛準備求偶。濕地公園助理主管馮頴言指出，雄性赤頸鴨的頭和頸，已出現啡紅色的羽毛，而額頭位置更有些淡黃色的羽毛，體側有明顯白色斑紋，翼鏡錄色，腹部和覆羽有黑色波浪細紋，尾上及尾下覆羽黑色，獨特易認，「就好似一堆芝士貼咗喺額頭咁，非常可愛」。

赤頸鴨在求偶期時，雌性和雄性特別容易分辨。（濕地公園圖片）

而在非繁殖時期，雄鳥的羽色與雌鳥相似，少了那執搶眼黃毛，色澤略為偏紅褐色。而雌鳥全身大致棕褐色，頭至頸部有黑色細紋，腹部白色，眼黑色，嘴鉛灰色，腳呈黑色。

叫聲是嘹亮的「彪彪」聲。（濕地公園圖片）

赤頸鴨會不時用嘴巴梳理羽毛，如果觀賞時還可能會看見牠們翹起屁股，把頭伸入水中找水草來吃。赤頸鴨經常活動在淺水水域，可見於不深的沼澤、湖泊以及河流的沿岸地區，尤其常見於水草叢生的岸邊。而如果想觀賞如此可愛的鴨子，可以到濕地公園的河畔觀鳥屋和泥灘觀鳥屋找到牠們的蹤影。