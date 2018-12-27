【天氣．12月花鳥蟲】平凡大作用的蘆葦　自小愛吸毒的蝴蝶

聖誕假期天氣不俗且有好陽光，大家是否有把握機會親親大自然，到郊外去郊遊？雖然已經入冬，但冬季並不代表萬物都在休息，其實在不同季節，仍有不同的動植物及昆蟲活動，香港濕地公園就嚴選每月的花鳥蟲，讓大家假期過後，仍然可以眼睛再郊遊，欣賞在濕地公園出現的美麗動植物吧！

在早上8時，天文台錄得氣溫為20度，相對濕度為百分之82；預測今日最高紫外線指數約是5，強度屬於中等。受冬季季候風隨後一兩日增強影響，華南沿岸地區氣溫未來將顯著下降，下周初至中期廣東沿岸將天氣寒冷，除夕及元旦將低見11度，大家記緊做足禦寒準備。（按此閱讀：【天氣預報】寒流快車開動直奔入冬最凍）

赤頸鴨換毛求偶

聖誕節剛剛過去，大家在吃聖誕大餐以外，又有沒有外出郊遊親親大自然？香港濕地公園嚴選每月的花鳥蟲，12月份的每月雀鳥是赤頸鴨。原來在香港的冬季，會有大群鴨子飛來香港過冬，在濕地公園出沒的雄性赤頸鴨，更已經換上一身美麗的羽毛準備求偶。

據濕地公園助理主管馮頴言介紹，雄性赤頸鴨的頭和頸，已出現啡紅色的羽毛，而額頭位置更有些淡黃色的羽毛，「就像一堆芝士黏了在頭上，非常可愛」。赤頸鴨會不時用嘴巴梳理羽毛，如果觀賞時有足夠好運，還可能會看見牠們翹起屁股，把頭伸入水中找水草來吃。而如果想觀賞如此可愛的鴨子，就可以到濕地公園的河畔觀鳥屋和泥灘觀鳥屋找到牠們的蹤影。

蘆葦群落具特別生態功能

冬天雖然天氣寒冷，但原來還有不少植物開花，濕地公園嚴選的12月之「花」是蘆葦，雖然看來平凡，但卻是很重要的濕地植物。濕地公園主管吳楚敏介紹，蘆葦很少單枝生長，多數是整幅的蘆葦群落，「因為它的地下莖很發達，能夠很迅速繁殖開去，所以我們常見的都是蘆葦床群落。」

而看起來平平無奇的蘆葦，更有很特別的生態功能，其發達的地下莖可以過濾水中的固體廢物，抓住水中的沉積物以減少懸浮粒子，而泥土底下的微生物可以幫助分解有機污染物，分解出的養份就會被蘆葦吸收，故經蘆葦床出來的水，水質都會得到改善。吳楚敏更補充，蘆葦因為長得又粗又密，更是很多昆蟲、兩棲類動物及雀鳥的家，「雀鳥愛在蘆葦築巢藏身，所以蘆葦床是有豐富生物多樣性的生景。」

+ 2

藍點紫斑蝶幼蟲吃有毒植物

至於12月之蝶，就是藍點紫斑蝶，是一種會在香港過冬的蝴蝶，其體形較大，翅膀主要是深啡色及有白色斑點，其特別之處是翅膀背面有特別結構，在陽光底下會反射金屬藍色的光澤。藍點紫斑蝶和另外兩種常見的斑蝶──幻紫斑蝶和異型紫斑蝶非常相似，如果要分辨牠們，就主要看金屬藍色的範圍和白色斑點的花紋，以對比兩者的不同。

濕地公園主管馮子豪指，紫斑蝶的幼蟲主要吃有毒植物，例如夾竹桃及羊角拗等，而幼蟲在進食時，會同時吸取了植物毒素並保存體內，當牠們長大後羽化成蝴蝶，毒素仍會存留在牠們身體內，並會令牠們的天敵在捕食了後承受到傷害。