【天氣預報】低壓槽下周帶來驟雨天　氣溫隨後稍跌暖到月底有變數

東北季候風正影響廣東沿岸，本港今早清涼有微雨，新界最低見14度。但中午氣溫逐漸回升至2字頭，預料未來幾日氣溫會持續上升。本周五、六氣溫最高達25度。而根據最新的「九天氣預報」，下周受到低壓槽影響，天氣會變得不穩定，天文台亦調低下周中後期的氣溫預測，較原本低一、兩度，接近本月底時氣溫亦出現調整，最高氣溫料較預期略低，但仍將介乎22至24度之間。

下周天氣不穩定。（天文台）

在正午12時，天文台錄得20.1度，相對濕度為百分之74；在京士柏錄得的紫外線指數是5，強度屬於中。本港地區今日部分時間有陽光，吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。

天文台表示，受到東北季候風正影響，本港今早清涼有微雨，新界最低見14度，市區介乎15至16度。一股潮濕的海洋氣流會在未來數天逐漸影響華南沿岸，該區持續偏暖，沿岸有霧，展望本港未來數天偏暖，本周五、六更高見最高氣溫25度，本周後期早晚沿岸有霧。

最高氣溫料較預期略低，但仍將介乎22至24度之間。（天文台）

不過，一股達強風程度的偏東氣流會在周末及下周初影響廣東沿岸地區，屆時該區風勢頗大。天文台又預測，一道低壓槽會在隨後一兩天為中國西南部帶來不穩定天氣，預料會有幾陣驟雨。根據最新發布的「九天天氣預報」，下周中時雖然最高氣溫仍將上升至24度，但已較早前預測略為調低了一度，而按氣溫延伸預報（試驗版）的預測，直到本月尾的最高氣溫，將由原來預測有較大機會上升至26至27度，向下調整至約22至24度。由於距離月底時間尚遠，故最終2月尾是維持和暖還是再有清涼天氣，當中仍有一定變數存在。