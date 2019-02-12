【天氣】冬季太熱士多啤梨田近半死光　甜草莓多「岩巉」不可貌相

情人節和元宵佳節將到，除跟情人或另一半到餐廳吃大餐，卻換來被劏「一頸血」的「慶祝活動」外，究竟還有什麼選擇？其實現時正是士多啤梨當造季節，不同士多啤梨園每逢假日或周末都有不絕的遊人，且是不少親子活動和拍拖的熱門之選。不過，今年冬季由於天氣太熱，令士多啤梨失收，由種植、當造期至收成都受影響，有士多啤梨園負責人直言士多啤梨園田「死差不多一半」，雖然如此，尚幸仍有收成，而原來揀選士多啤梨就跟揀選情人一樣，都要緊記「不可貌相」！

在上午8時，天文台錄得氣溫17.5度，相對濕度為百分之87；東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，香港地區今日部分時間有陽光，早上清涼，日間最高氣溫約21度，吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。（按此閱讀：【天氣預報】二月最後低溫？今早清涼新界最低14度）

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，香港地區今日部分時間有陽光，早上清涼。（香港天文台）

三成果苗直接枯萎

去年冬季特別寒冷，今年卻異常地溫暖，其實除了令我們的羽絨無緣出動，更會令農作物無緣「出生」！其實在冬季正值當造的士多啤梨便首當其衝，打理阿方士多啤梨園的廖小姐直言，今年的天氣令果園收成大受影響：「今年士多啤梨死得好勁，因為天氣太熱，塊田好乾，差唔多死咗一半！」

原來，種植士多啤梨，炎熱乾旱天氣是大不利因素，會令士多啤梨不能成長，眼見有近三成果苗直接枯萎，廖小姐無奈表示今年如同減產近半，而且就算仍有收成，士多啤梨亦沒有去年天冷時般清甜：「酸就唔酸嘅，但口味差啲囉！」

廖小姐打理果園多年，甚有心得。

枯萎的果苗。

落雨成士多啤梨最大敵人

不過，熱天高溫其實也不是最大的敵人，因為對士多啤梨來說，下雨天才是真正的災難。「落雨就最唔好！因為一落雨我們真係冇飯食，會將熟透士多啤梨打爛曬！」她指，平日果園要小心打理，灌溉用的水要從地底打入植物根部，泥土表面也要蓋上膠袋，防止士多啤梨葉和士多啤梨碰水。

不要介意外形「醜怪」的士多啤梨，可能會更甜。

這款果形較為美觀，但果身仍泛白，不夠甜。

對於挑選士多啤梨，廖小姐就甚有心得，當中更有一個有趣法則，以是不能「以貌取莓」：「愈醜樣就愈甜！佢就係咁奇怪！」廖小姐然後指著一顆外形「岩巉」，但很紅且大顆的士多啤梨說：「一定要夠紅，葉底有啲白色都唔得，熟唔透！」她指很多人為了揀選果形好看，尖尖長長的士多啤梨，結果卻忽略它本身是否夠熟，最後摘下不夠甜的士多啤梨。

士多啤梨的當造期一般由聖誕節到4月尾，但她認為今年天氣太熱，會令當造期縮短，且由於產量不佳，計劃在過年後加價，所以如果仍想即摘取食，就要把握機會了。