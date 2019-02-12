【天氣預報】周五、六最高25度　濕度百份百　下周多日有驟雨

影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和。晚間部分時間多雲，明日大致天晴，氣溫介乎19至24度。展望隨後數天偏暖，周五、周六預測最高氣溫達25度。本周後期早晚沿岸有霧，星期日風勢頗大。

在下午約5時，天文台錄得氣溫為20.4度，相對濕度是百分之75。影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和。晚間部分時間多雲，明日大致天晴，最高氣溫上調1度至24度，最低氣溫19度，相對濕度百分之70至90，吹和緩偏東風。明日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。

周日氣溫下降。（香港天文台）

一股潮濕的海洋氣流會在未來數天逐漸影響華南沿岸，該區持續偏暖，沿岸有霧。天文台最新的九天天氣預報預測，明日至周六預測最高氣溫徘徊在24至25度之間。周六能見度頗低，稍後有幾陣微雨，最高相對濕度為百分之100，非常潮濕。

周六最高相對濕度達百分之100。（香港天文台）

預料一股達強風程度的偏東氣流，會在周末及下周初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。周日氣溫下降，最高氣溫比前一日下降3度至22度，周日至下周四氣溫緩緩上升，有幾陣雨，相對濕度維持在百分之75至95度。預料一股達強風程度的偏東氣流，會在週末及下週初影響廣東沿岸地區，該區風勢頗大。預料一道低壓槽會在隨後一兩天，為中國西南部帶來不穩定天氣。