【天氣預報】天文台溫提海有大浪　料3月初氣溫持續上升衝擊28度

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，強烈季候風信號現正生效，同時一道低壓槽正為廣東西部帶來雷雨。今早在本港的東南面及離島一帶曾錄得0.5至10毫米的雨量紀錄，預料未來一周仍然會有降兩。根據最新的氣溫延伸預報（試驗版），3月初的氣溫未見回落跡象，本月尾至3月頭的氣溫預測持續向上，甚至有機會衝擊28度，氣溫最大機會出現的範圍大幅偏離歷史平均值，如氣候繼續按現時情況發展，大家恐怕要有心理準備，今年夏天勢會提早來臨。

在正午12時，天文台錄得氣溫為17.7度，相對濕度達百分之94，紫外線指數1，強度屬於低。天文台在11時45分發出特別天氣提示，預料本港吹偏東強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。本港地區今日多雲，有幾陣驟雨，能見度頗低。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地吹強風。

未來一周天氣較為不穩定。（天文台）

受到低壓槽影響，本港今早不少地區錄得雨量紀錄，其中港島東最多，有5至10毫米，其他地區如西貢、沙田、大埔及離島等地亦有0.5至5毫米的雨量紀錄。

今日不少地區都錄得雨量紀錄。（天文台）

根據最新的氣溫延伸預報（試驗版），3月初的氣溫仍未見有回落的跡象，本月尾至3月頭的氣溫預測持續向上，有百分之30至40達27度，甚至有機會衝擊28度，翻查天文台資料庫，香港過去在3月錄得的最高氣溫是30.1度，而只要錄得在28.3以上，便已足夠改寫現時的排行榜，而高溫持續，就令春季和夏季的界線變得愈來愈模糊。

3月初氣溫持續向上。（天文台）

這道低壓槽會在明日繼續為華南帶來驟雨及雷暴，展望明日早上天氣仍然不穩定，隨後一兩日部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。預料一股溫暖的海洋氣流會在本周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，同時周三及周四下午新界區最高氣溫料會上升至27至28度。而受一股清勁的偏東氣流影響，本周後期及下周初廣東沿岸將續有幾陣雨，料在下周中才再有陽光。