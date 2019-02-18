【天氣預報】天氣不穩驟雨雷暴臨　氣溫波動周中有高溫

一道低壓槽正為廣東東部帶來不穩定天氣，香港這星期先有驟雨，稍後更有雷暴，所以大家外出時，記緊帶備雨衣雨具；與此同時，一股達強風程度的偏東氣流亦正影響廣東沿岸，天文台亦因此發出強烈季候風信號。 天文台預測香港今日多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，氣溫將介乎17至21度，吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸吹強風，明日早上天氣仍然不穩定，而一股溫暖海洋氣流會在本周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，預料周三及周四的氣溫又再顯著回升。

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.1度，相對濕度達百分之89；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。香港今天各分區天氣情況，市區及新界的氣溫均介乎16至17度。

由於一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，香港現時吹4至5級東至東南風，初時離岸吹6級風，風勢頗大，天文台發出了強烈季候風信號，預料香港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，其中位於屯門對出海面的沙洲，曾錄得每小時57公里的風速。

天文台發出了強烈季候風信號，預料香港吹偏東強風，屯門對出海面的沙洲，曾錄得每小時57公里的風速。（香港天文台）

明早天氣續不穩定

由於受一道低壓槽影響，今明兩日華南天氣變得不穩定，天文台表示，預測今日多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，最高氣溫約20度，吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸吹強風。展望明日早上天氣仍然不穩定，隨後一兩日部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。

根據天文台的「九天天氣預報」，明日是正月十五，亦即是年宵，同時也是廿四節氣中的雨水，預測明日大致多雲，有驟雨，初時局部地區有雷暴，稍後雨勢減弱，能見度較低。而隨後周三及周四仍然會有幾陣驟雨，下雨天氣料持續至本周後期，至周末時才轉為有幾陣微雨並一直維持至下周才，換言之，未來九日較有「雨水」出現。

香港今早各分區氣溫均介乎16至17度。（香港天文台）

今個冬季下量偏低

而翻查天文台資料，今個冬季降雨量嚴重偏低，遠低於正常值水平。其中去年12月份的降雨量只有11.9毫米，只及正常值26.8毫米的44%；上月只錄得4.7毫米降米，僅是正常值24.7毫米的五分之一；而2月截至昨日更只是錄得2.1毫，更只是正常值54.4毫米的3.9%，累計今個冬季的降雨量，已較正常值低87.9毫米。

根據天文台的「九天天氣預報」，明日大致多雲，有驟雨，初時局部地區有雷暴。（香港天文台）

下月初氣溫料持續上升

本周稍後的天氣情況，預料一股溫暖的海洋氣流會在本周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，同時將令氣溫再次回升，預測周三及周四氣溫將回升至最高25度，自動分區天氣預報就顯示，本周三下午新界地區氣溫更會高見28度，而周四下午氣溫，新界地區氣溫亦將上升至27度。

不過，一股清勁的偏東氣流之後又再帶來影響，令本周後期廣東沿岸會有微雨，氣溫同時會稍為回落，預料本周末時氣溫將介乎19至22度，至下周中氣溫將開始回升，而從最高溫度概率預報可見，本月底形下月初將持續升溫，料會由24度進一步上升至28度或更高，夏日的感覺似乎會提早來臨。

預測周三及周四氣溫將回升至最高25度，周三下午新界地區氣溫更會高見28度。（香港天文台）

下月初氣溫料持續上升

本周稍後的天氣情況，預料一股溫暖的海洋氣流會在本周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，同時將令氣溫再次回升，預測周三及周四氣溫將回升至最高25度，自動分區天氣預報就顯示，本周三下午新界地區氣溫更會高見28度，而周四下午氣溫，新界地區氣溫亦將上升至27度。

不過，一股清勁的偏東氣流之後又再帶來影響，令本周後期廣東沿岸會有微雨，氣溫同時會稍為回落，預料本周末時氣溫將介乎19至22度，至下周中氣溫將開始回升，而從最高溫度概率預報可見，本月底至下月初將持續升溫，料會由24度進一步上升至28度或更高，夏日的感覺似乎會提早來臨。