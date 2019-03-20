天文台料冷鋒周五晚殺到　市區周六氣溫急跌8度　北區降11度

連日數天和暖日子過後，市民周末又要準備添衣迎戰東北季候風。據天文台預測，一道冷鋒將在周五（22日）稍後橫過華南沿岸，天文台總部周六（23日）早上氣溫料降至攝氏18度，較周五日間最高26度，急跌8度；北區差異更大，當中上水及打鼓嶺周六早上預計分別降至16度及17度，較周五日間分別11度。 隨着冷鋒到來，天文台預測周五天色將轉差，晩上有驟雨及局部地區狂風雷暴，惡劣天氣將延續至周六上午，這兩日外出市民要留意。

根據最新今日（20日）下午發布的九天天氣預報，一股溫暖的海洋氣流將於明天（21日）繼續影響本港，預測明日「春分」最高達27度。然而天文台預料，一道冷鋒將於星期五（22日）稍後橫過本港並帶來雷雨，周五開始部分地區有雨及狂風雷暴；受隨後的東北季候風影響，周六（23日）將轉涼，預測總部錄得氣的氣溫，將由周五的最高氣溫26度，急跌至周六早上最低18度，半日間下跌8度，到下周日（24日）再低1度，降至17度。

（天文台網頁）

天文台自動分區天氣預報顯示，周五上水及打鼓嶺日間最高分別27度及28度。（天文台圖片）

至於分區氣溫方面，氣溫較高的北區，上水及打鼓嶺明日料將分別高達28及29度；到周五日間氣溫仍然偏高，上水料升至27度、打鼓嶺也將28度，然而在冷鋒過境後，氣溫會明顯急降，在周六早上上水及打鼓嶺將分別低見16及17度，較前一日出現11度差距。

到周六早上7時，天文台自動分區天氣預報顯示，上水及打鼓嶺分別降至16及17。（天文台圖片）

然而由下周一（25日）起，氣溫將逐步回升，每日最高氣溫由22度上升，至下周三（27日）將見25度。