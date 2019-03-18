溫暖潮濕天氣持續　天文台料冷鋒殺到　周末氣溫急降至18度兼有雨

受一股溫暖的海洋氣流影響，本港於未來兩三日將迎來潮濕有霧的天氣。天文台預測，本周中期大致天晴，市區最高氣溫升至攝氏26度，周三（20日）濕度更飆升至100%，翌日「春分」仍持續溫暖、早晚沿岸有薄霧。然而，隨著冷鋒周末「殺到」，將為本港帶來雷雨及較涼天氣，最低氣溫跌至18度，至下周初氣溫才稍回升，再現陽光！

天文台表示，一股溫暖的海洋氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來潮濕有霧的天氣。（資料圖片）

東北季候風正影響廣東，並預料會在今日稍後逐漸緩和，本港今日氣溫介乎20至24度，天文台預測下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。

天文台表示，一股溫暖的海洋氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來潮濕有霧的天氣，明日起一連三日有陽光，且氣溫進一步上升，周三最高氣溫達26度，溫暖天氣維持至翌日「春分」，相對濕度介乎75%至100%。

（天文台網站截圖）

周六急跌7度

然而，乍暖還寒的天氣持續，天文台預料一道冷鋒會在本周後期橫過華南沿岸地區並為該區帶來雷雨，受隨後的東北季候風影響，周末至下周初天氣較涼。

天文台預測，氣溫會由周五(22日)25度，下降至周六（23日）最低18度，並會迎來多雲、有驟雨的天氣。隨着下周初天色漸變得明朗，部分時間有陽光，本港氣溫才稍回升，至下周三最高氣溫升至24度。