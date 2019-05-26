【六四30】「濕熱」天氣迎六四　天文台料多雲有驟雨　最高31度

今年是「六四」事件30周年，支聯會一如以往在當晚於維園舉辦燭光晚會，亮起點點燭光。天文台預測，「六四」當日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，市區最高氣溫料升至攝氏31度，相對濕度介乎75%至95%。市民有機會在又熱又濕的天氣下，冒雨悼念六四死難者。

天文台預測，六月四日最高氣溫達31度，且大致多雲及有幾陣驟雨。（資料圖片）

周三最低24度

黃色暴雨警告及雷暴警告中午時仍然生效！天文台表示，一股不穩定的偏南氣流，正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨，預測本港今日大致多雲，有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，吹和緩南至東南風。

一股偏南氣流會在明日（27日）繼續為廣東沿岸地區帶來驟雨，天文台預測一道低壓槽會在本周中期影響華南，令該區天氣不穩定，故本港未來一連三日將持續多雲、有驟雨及雷暴，但氣溫稍回落，至周三（29日）市區最低氣溫降至24度。

（天文台網站截圖）

隨著該低壓槽減弱，接近周末廣東沿岸天色會較為明朗。天文台預測，五月最後兩天（30及31日）將短暫時間有陽光，同時伴隨一兩陣驟雨。當踏入六月，天文台料大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴的天氣重臨，最高氣溫回升至最高30度。至六月四日當天，最高氣溫再升至31度，且大致多雲及有幾陣驟雨，計劃外出悼念的市民，可能需要帶備雨具，以及留意天文台預測最新天氣情況。