【防災零距離】不止天文台任何仁app　防災教育資訊要識搵

災害風險無處不在，但防災的意識和行動，是人人都能學懂和做到的。「防災零距離」專欄以此為宗旨，由香港賽馬會災難防護應變教研中心撰寫，跟讀者從以往發生過的災難去反思和學習，並集結不同地方和專家的防災知識和經驗，希望讓讀者感到「防災」其實不難，也不是一件遙不可及的事。 相信不少人認為香港是一塊福地，相比於其他多災國家，雖然我們面對天然災難風險的種類並不算多，但超強颱風、風暴潮、暴雨引發的山泥傾瀉風險絕對不容忽視。再者，香港如斯高密度的人口和交通網絡，一旦出現災難情況，可能比其他更多風險的鄰國所面對的破壞來得更巨大。 香港人可以從哪兒獲取「本地製」而最切合香港的防災資訊？讓教研中心在本欄跟大家介紹一下。 撰文：香港賽馬會災難防護應變教研中心

「我的天文台」的「定點降雨預報」功能，能夠告知所在位置在未來兩小時的下雨的機率。

「我的天文台」: 連雨勢何時到達自己位置都能預知

相信大家對天文台網站和「我的天文台」應用程式一點也不陌生，除了基本的天氣預報如溫度、相對濕度、雨量、風向、風速及即時網上攝錄照片，「我的天文台」自2010年推出後，不斷推出更新版本，提升更個人化及即時的天氣預報。

上月，天文台開發名為「小渦旋」的臨近預報系統在香港資訊及通訊科技獎中榮獲商業方案大獎及商業方案獎金獎。臨近預報是指對未來數小時的天氣變化作出預測，主要應對大雨、閃電、冰雹和雷雨大風等惡劣天氣。其中「定點降雨預報」可讓用家知道自己位置在未來兩小時的下雨情況，真正做到未「雨」綢繆。

「任何仁」經常出現在香港消防處的FACEBOOK專頁，用貼地、輕鬆而具資訊性的影片教育市民不同的應急知識。

香港消防處FACEBOOK:「任何仁」應急教育實用搞笑令人難忘

多年來，消防處提供予市民的教育，大部分都圍繞著防火和急救方面的，自從消防處於去年十月成立社區應急準備課後及同年十一月推出官方FACEBOOK專頁，處方加入了不同的新元素以提高市民的應急準備意識，除了防火和急救知識，亦為市民提供不同的自然災害和大型事故知識及自救和施救技巧。

處方吉祥物「任何仁」更經常在FACEBOOK的教育影片或圖像中出現，用貼地、輕鬆而具資訊性的方式，向公眾灌輸應急措施和技巧。想要建立更安全的生活，消防處的FACEBOOK絕對是市民必LIKE 和FOLLOW的專頁。

土力工程處的FACEBOOK專頁「Geo Channel 土力場」。

土木工程拓展署：為公眾、老師、專業人士以至斜坡業主提供有用資訊

位於亞熱帶地區而山多地少的香港，山泥傾瀉的風險不可能完全消除，斜坡安全需要市民的危機意識及斜坡業主和部門的合作。斜坡安全是土木工程拓展署土力工程處其中一主要工作，處方的 「香港斜坡安全」及FACEBOOK專頁「Geo Channel 土力場」為公眾、老師、專業人士以至斜坡業主提供有用的斜坡安全資訊，FACEBOOK專頁內大部分的斜坡安全資訊和教育影片，都是即時或具時效性的，尤其在暴雨和當山泥傾瀉警告生效期間，而「香港斜坡安全」網頁就包含更詳盡的資訊和技術性資料予公眾、老師、專業人士及斜坡業主。

賽馬會災難防護應變教研中心FACEBOOK：應變圖像一看便明

香港賽馬會災難防護應變教研中心為一個交流與學習平台，核心服務為專業發展、社區參與計劃及公眾教育以及學術研究，中心的FACEBOOK專頁給予公眾及從事相關應急計劃工作人士，從防備至應變的防災教育資訊，中心理解到城市人都非常繁忙，而不願花太多時間閱讀長篇的資訊，所以運用信息圖像的手法把複雜的資料用簡單易明的圖像信息呈現出來，讓讀者一看便明白，圖像信息亦易於下載收藏或印製作張貼用。

紅十字會的備災流動應用程式。

「紅十字會備災流動應用程式」: 提供各種災害及緊急情況資訊

香港紅十字會於去年十月推出流動應用程式「備災 – 香港紅十字會」(iOS 版本 / Android 版本)，讓市民更快更容易獲得各種災害及緊急情況資訊，市民可以透過程式閱讀各種備災及緊急情況資訊、接收災害及緊急情況預警訊息及透過遊戲學習備災知識。另外，紅十字會的「紅十字急救通」提供學習應付日常生活常見的意外的急救知識，設有短片示範、互動急救小測驗，以及逐步指示的應急步驟。

其實我們從不欠缺防災資訊渠道，大家沒有藉口不做好防災吧!

香港賽馬會災難防護應變教研中心（網頁及Facebook專頁）透過推行多元化的活動，包括專業培訓課程、研究項目、社區教育活動、以及政策交流與學習平台，與社會不同界別的人士、救援人員、學術界及社區伙伴合作，凝聚社會各界力量，共建安全社區。