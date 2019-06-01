全球暖化與城市化夾擊　天文台料今個夏季熱辣辣　溫度偏高

踏入6月，本港正式進入夏季，天文台表示，受全球暖化及本地城市化影響，預測今年夏季（6月至8月）的氣溫，將會屬正常至偏高水平，即料平均氣溫將介乎攝氏28.3至28.6度或以上；天文台亦預測，今個夏季雨量偏多，屬正常至偏高水平，即介乎1,021毫米至多於1,509毫米。

天文台預測今年夏季的溫度將為正常至偏高。（資料圖片）

天文台料今個夏季熱辣辣，溫度偏高。（資料圖片）

天文台指出，受全球暖化和本地城市化的影響，香港夏季的氣溫有明顯長期上升趨勢。因此預測本港夏季，即6月至8月的溫度較大機會出現正常至偏高的情況。根據天文台的氣溫級別，夏季氣溫「正常」為介乎攝氏28.3度至28.6度，而高於正常則為28.6度以上。

天文台亦估計夏季的雨量偏多。（資料圖片）

由於世界各地的電腦氣候模式普遍預測今年夏季輸送到華南沿岸的水汽較多，因此預測本港今年夏季的雨量為正常至偏多。根據天文台的雨量級別，正常雨量為1,021毫米至1,509毫米，而多於正常則為多於1,509毫米。

赤道太平洋中部及東部的海水溫度持續偏暖，預料厄爾尼諾會在今年夏季持續。（美國國家海洋及大氣管理局圖）

厄爾尼諾持續 惟非影響今夏關鍵因素

天文台稱於過去的一個多月，赤道太平洋中部及東部的海水溫度持續偏暖，預料厄爾尼諾會在今年夏季持續。不過，由於世界各地的電腦氣候模式，普遍預測今年夏季南海北部的大氣環流形勢與一般厄爾尼諾夏季的情況並不完全吻合，故認為厄爾尼諾並不是影響本港夏季天氣的關鍵因素。