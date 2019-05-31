天文台料六四有驟雨雷暴　端午節最高32度　市民或冒雨觀賞龍舟賽

端午節將至，熱血沸騰的龍舟賽將在各區上演。天文台預測當日（6月7日）部分時間有陽光及局部地區有驟雨，市區最高氣溫升至攝氏32度，新界或再高1、2度，現場市民或要在雨中觀賞龍舟賽健兒激鬥。 根據天文台最新九天天氣預報，明日（6月1日）起一連四日多雲、有驟雨及有雷暴，氣溫介乎25至30度，預料下周二「六四」悼念活動要在雨中進行；有陽光的天氣預料至下周三（5日）重現，其後數天最高氣溫維持30度或以上。

每年端午節的龍舟賽事，均吸引不少市民觀賽。（資料圖片）

下周三短暫時間有陽光

一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，為本港帶來多雲、間中有驟雨的天氣，天空變得灰蒙蒙。天文台預料，今日初時局部地區有雷暴，吹和緩東至東南風，氣溫介乎24至28度。

即將迎來六月，天文台表示一道低壓槽會在未來數天於廣東沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來雷雨，預料一股偏南氣流會在下周中後期為華南沿岸地區帶來炎熱的天氣，天色較為明朗。

根據天文台最新九天天氣預報，明日起一連四日將持續多雲、有驟雨及有雷暴，且氣溫逐步回升，至下周三開始短暫時間有陽光，同時伴隨一兩陣驟雨。其後數天最高氣溫維持在「3」字頭，天文台料端午節當日最高氣溫升至32度，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，龍舟賽事或要在驟雨中進行。