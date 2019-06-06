天氣酷熱　市區錄得33度破今年最高溫　長洲升至34.4度

酷熱天氣警告仍然生效！位於尖沙嘴的天文台總部錄得攝氏32.7度，較昨日（5日）錄得的32.6度高，成為今年紀錄最高溫度；而大美督最熱，錄得33.8度，市民要預防中暑。 在下午時分，市區氣溫進一步升溫，天文台總部最高錄得33度，再破今年最高溫紀錄，長洲的氣溫也超越大美督，升至34.4度。

受南海北部的高空反氣旋影響，酷熱天氣料延續至端午節。（資料圖片）

天文台預測，高空反氣旋正覆蓋華南沿岸及南海北部，今日最高氣溫達33度，天氣酷熱，局部地區有驟雨。細看分區天氣，在中午12時30分，多區錄得超過32度，香港天文台總部錄得32.7度，成今年錄得最高溫度，大美督升至33.8度，而赤鱲角、元朗公園、石崗、上水、長洲等也超過33度，在下午時分有機會進一步升溫。

在酷熱天氣警告生效期間，在戶外工作或活動的人士，應多喝水和不要過度勞累；感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。市民也要避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷，應穿上鬆身衣服以及配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

下午6時20分各區曾錄得最高氣溫。（天文台網站截圖）