天文台預測周日父親節驟雨增多　翌日「三罷」有雷雨

本港今日部分時間有陽光，日間天氣炎熱。天文台預測，南海北部的高空反氣旋會在下周中期增強，下周三（19日）最高氣溫高達攝氏33度，酷熱天氣再臨。 周日（16日）是父親節，民陣將於當日舉辦遊行。天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多。民陣呼籲市民於翌日（17日）罷工、罷課、罷市，天文台預測大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，市民外出宜帶備雨具。

天文台預測下周一（17日）有驟雨及幾陣雷暴。（資料圖片／羅君豪攝）

廣東普遍晴朗。另一方面，一道低壓槽繼續為南海北部帶來雷雨。天文台預測本港今日大致天晴及炎熱，下午局部地區有驟雨，吹微風。

天文台預測，一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。隨著低壓槽再度影響華南沿岸，下周初該區將有驟雨。周日（16日）父親節，亦是民陣發起遊行的日子。天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨， 稍後驟雨較多，氣溫介乎攝氏26至31度。民陣再於翌日舉行罷工、罷課、罷市，反對政府修訂《逃犯條例》。天文台預測當日大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，市民宜帶備雨具外出。

預測下周三高達33度

另外，天文台預料南海北部的高空反氣旋會在下周中期增強，華南沿岸天氣炎熱，下周三（19日）最高氣溫達33度，日間天氣酷熱。

本港今日大致天晴，有市民於佐敦見到Ｖ字雲。（Star Cammy／社區天氣觀測計劃 CWOS）