兩度「黃雨」後三大美景踢走陰霾　雙彩虹、曙暮暉、火燒天逐一睇

連日來陰霾籠罩香港，時而下起暴雨，天文台今日截至晚上8時，一日內兩度發出黃色暴雨警告。到傍晚時分，天色轉好，夕陽出來了，由於也有微雨，不少網民拍攝到出現彩虹，更是「雙彩虹」；在太陽下沉時，也折射出鮮紅色的曙暮暉和「火燒天」現象。三大美景，踢走陰霾。

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【彩虹】

今日傍時5至7時，不少市民拍攝到天空出現一段彩虹，有人更拍攝到雙彩虹。

主要在新界東看到，根據天文台資料，拍攝彩虹照片一般要背向太陽光。當大氣中有水滴時，例如下雨時，太陽光線便會被水滴折射（即是改變前進方向），由於藍光波長較短，其被折射的幅度會比紅光等較長波長的光為大，因此藍光會位於彩虹內側，紅光則在外側。

【火燒天】

在日落時分，今日天空出現「火燒天」美景。民間流傳的諺語「早霞不出門，晚霞行千里」，火燒天如果出現在早晨，即「早霞」，即太陽照射在西邊的雲彩，由於北半球春夏的水氣基本上是從東南方向輸送而來，朝霞表明了有大量水氣流向本地，意味着比較容易形成雷暴天氣，當日的天氣可能會變壞。

但當火燒天出現在傍晚，代表水氣正在遠離，將會轉晴，意味第二天將會好天。根據天文台預測，明日（14日）日間部分時間有陽光，後日（15日）也短暫時間有陽光。

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【曙暮暉】

今日傍晚亦同時出現稱為「曙暮暉」的雲隙光氣象。天文台曾解釋，當西面有高聳的雨雲發展，剛好碰著黃昏日落時，雨雲把西斜的太陽光遮擋，而形成一條較暗的黑影，與沒有被雲遮擋的光線形成強烈的對比。而今日則相反，黑影佔了大部分，反而光線面積較小。