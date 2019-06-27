天文台發出酷熱天氣警告　周末持續酷熱　七一遊行有雷雨

本港近日天氣炎熱，天文台於今日（27日）上午10時55分發出酷熱天氣警告， 預料今日本港天氣酷熱，市民應提高警惕，以防中暑。天文台預測未來兩三日天氣炎熱，有幾陣驟雨。而七月一日回歸22年當天起，預料將一連五日有雷雨。

正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。（天文台網頁截圖）

一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，大尾督更高達35.4度。天文台預測今日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。下午酷熱，局部地區有雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏南風。展望未來兩三日天氣炎熱，有幾陣驟雨，周末（29日）最高氣溫達33度。

天文台預料一個低壓區會在下周初於南海中至北部形成，並在隨後數天為華南沿岸帶來不穩定天氣。 7月1日回歸當日，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，稍為降溫至27至31度。雷雨天氣料持續至下周五（5日）。

（天文台網頁截圖）

另外，衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，包括補充大量水分，以防脫水，預防中暑及曬傷。此外，進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。