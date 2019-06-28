今年第一風？天文台料低壓區下周中影響香港　風力達6級

香港近日乍雨乍晴，天氣酷熱。不過，七一回歸過後隨時風起雲湧。天文台預測，一個下周初於南海北部形成的廣闊低壓區，會在下周中期為華南沿岸帶來不穩定天氣，本港下周一（7月1日）起有雷雨。 天文台更於今日(28日)上午11時，調高下周三、四（3日及4日）的風力至離岸間中6級，下周三更有大雷雨；惟暫時未知該低壓區發展情況及未來移動途徑，會否令天文台需要發出今年首個熱帶氣旋警告信號。 此外，天文台又指位於菲律賓以東的一個低壓區，亦會在未來兩三日影響該區，隨後去向未明。

天文台預測本港下周三、四離岸風力間中6級 。（資料圖片）

風季伊始，西北太平洋的熱帶氣旋開始活躍。天文台預測昨日（27日）始生成的熱帶低氣壓「聖帕」會在今日掠過日本南部，隨後繼續向東北方向移動，轉為溫帶氣旋。

七一有雷雨 下周三、四風力增強

「聖帕」對港未有影響，但天文台預料一個廣闊低壓區會在下周初於南海北部逐漸形成，並在下周中期為華南沿岸帶來不穩定天氣。7月1日起，本港天氣轉壞，大致多雲，有驟雨，局部地區有雷暴，當天需要外出的市民宜帶備雨具，以及密切留意天氣情況

七一後的天氣持續變差。天文台預測，下周三本港多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。翌日繼續壞天氣，大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。天文台於11時30分發布的「九天天氣預報」，更上調這兩日的最高風力預測至離岸間中6級。

至於內地中央氣象台則預測7月1日至3日期間，南海北部海域、華南沿海有較大風雨天氣。

本港下周中期有雷雨。（天文台網頁截圖）

「小暑」最高32度

壞天氣過後，本港將於下周五（5日）稍見陽光，7月7日為廿四節日「小暑」，天文台預測當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。按天文台紀錄，最熱的小暑是2016年，最高氣溫達34度；最低溫的小暑已是半世紀前的1954年，當日最低氣溫只有23.3度。

（JTWC網頁）

此外，位於菲律賓以東的一個低壓區會在未來兩三日影響該區，美國軍方聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center，JTWC）已發出警示，指該低壓區編號為95W，現位於菲律賓以東的西太平洋，但未有隨後的移動路徑。