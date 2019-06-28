酷熱天氣警告生效　驟雨後見艷陽　將軍澳現雙彩虹（多圖）

香港今日（28日）天氣炎熱，酷熱天氣警告仍然生效；天文台在多個地區錄得超過32度高溫，多區更不時有驟雨。 多區在下午4時開始雨後放晴，港九新界各處都出現彩虹蹤影，其中將軍澳上空出現明亮雙彩虹；天文台的天氣照片攝影機也「捕獲」不少彩虹。

下午5時13分，將軍澳單車館公園上空出現雙彩虹。(Star Cammy攝@社區天氣觀測計劃 CWOS Facebook專頁)

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下午5時25分，九龍灣上空出現彩虹。(Ho Tsz Ching Rita攝@社區天氣觀測計劃 CWOS Facebook專頁)

天文台指，一股偏南氣流正為香港帶來酷熱的天氣，本港下午部分地區氣溫上升至33度或以上，而天文台錄得的最高氣溫為32.7度。

天氣反覆無常，多區雨後天晴、彩虹驟現；西灣河、尖沙嘴、將軍澳、西貢等多區在下午4時至5時都曾經出現彩虹，氣象攝影愛好者更在將軍澳單車館公園上空拍攝到雙彩虹，而且十分清晰。

（天文台九天天氣預報）

據天文台最新九天天氣預報，未來一兩天天氣持續酷熱，亦有驟雨；周末最高氣溫維持在32及33度。而一個廣闊低壓區會在下週初於南海北部逐漸形成，周一（7月1日）多雲有驟雨，其後幾日天氣同樣大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。此外，位於菲律賓以東的一個低壓區會在未來兩三日影響該區。