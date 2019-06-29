天文台預測7.1多雲有雷雨　低壓區下周中帶來不穩天氣

本港天氣陰晴不定，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，中午前的驟雨為大嶼山及港島西部帶來約10毫米雨量，而元朗、荃灣更錄得超過20毫米雨量。天文台預測，明日（30日）天氣炎熱，最高氣溫達攝氏32度，隨後兩三日天氣漸轉不穩定。7月1日回歸當日，大致多雲，有驟雨，局部地區有雷暴。隨後一個廣闊低壓區會在下周中期為華南沿岸帶來不穩定天氣，本港將連續數日有雷雨。

驟雨過後，本港下午有陽光。（倪清江攝）

天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午部分時間有陽光及酷熱。吹和緩南至西南風。明日天氣炎熱，最高氣溫達32度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。7月1日回歸當日，天氣明顯轉壞，當日大致多雲，有驟雨，局部地區有雷暴。

此外，天文台預料一個廣闊低壓區會在下周初於南海北部逐漸形成，並在下周中期為華南沿岸帶來不穩定天氣。本港下周三（3日）的天氣最差，多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。吹東至東南風4至5級，離岸間中6級。

（天文台網頁截圖）

而位於菲律賓以東的低壓區會在未來一兩日影響該區。美國海軍的聯合颱風警報中心（JTWC）已發出警報，預料該低壓區有機會生成熱帶氣旋，並以西北方移動，於下周三、四（3日及4日）吹襲台灣，再移向福建。台灣中央氣象局亦發出颱風消息警報，預測該低壓區將於今、明朝西北方向移動，但未知之後會否影響台灣。