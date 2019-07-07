【九龍區大遊行】天氣酷熱最高32度　天文台料放榜日驟雨狂風雷暴

今日（7日）是二十四節氣中的「小暑」，同日有團體發起「九龍區大遊行」，由尖沙咀梳士巴利公園前往高鐵西九龍站。酷熱天氣警告現正生效，天文台表示一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣，預料今日下午天氣酷熱，部分時間有陽光，最高氣溫達攝氏32度。 中學文憑試（DSE）周三（10日）放榜，天文台料當日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，考生們外出時記得帶備雨具了。

天文台預測放榜當日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。（資料圖片）

天文台在上午近7時發出特別天氣提示，提醒天氣炎熱可能影響健康；其後在中午12時21分發出酷熱天氣警告，提醒市民預防中暑及避免長時間在戶外活動。由於一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣，以及一道低壓槽正為華南北部帶來不穩定天氣，天文台料今日大致多雲，有幾陣驟雨，下午天氣炎熱，部分時間有陽光。

至於未來九天天氣，天文台預測一股西南氣流會在未來一兩天為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有幾陣驟雨，故明日（8日）起部分時間有陽光，局部地區有驟雨，最高氣溫料仍達32度。其後受一道低壓槽影響，本周中期沿岸地區驟雨增多及有狂風雷暴，故本港在周三的文憑試放榜日及周四（10日及11日）料再遇多雲、有驟雨及狂風雷暴的天氣，考生們外出時記得帶備雨傘。

下周最高溫達32度。(天文台網頁截圖)

有陽光的天氣料至周五（12日）起才重臨，天文台預料高空反氣旋會在本周後期增強，中國東南部天色好轉，故周五起將一連五日部分時間有陽光，同時亦伴隨幾陣驟雨，周六（13日）當日最高氣溫更飆升至33度，料日間酷熱。