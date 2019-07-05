天文台預測明起一連九日迎「熱夜」　天氣炎熱有驟雨

本港剛經歷最暖的上半年，踏入夏季，炎熱天氣持續。天文台預測由明日（6日）至本月14日，本港將連續面對九日「熱夜」，最低氣溫都高達攝氏28度，十分炎熱。

天文台預測，一股西南氣流會在未來兩三天為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。（資料圖片／歐嘉樂攝）

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及炎熱的天氣，本港今日（5日）天氣炎熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。吹和緩南至西南風，離岸風勢清勁。正午時分，多區氣溫都上升至30度或以上。天文台提醒，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕。

天文台表示，一股西南氣流會在未來兩三天為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。明日起，一連九日最低氣溫為28度，即天文台定義為「熱夜」。後日（7日）是廿四節氣「小暑」，意味天氣日漸炎熱，當日氣溫介乎28至32度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，早上有幾陣雷暴。

天文台預測本港一連8日最低溫介乎攝氏28度，屬「熱夜」。（天文台網頁截圖）

2017年有41日熱夜

事實上，本港近年熱夜數目倍增，按天文台紀錄，由1884年至1960年間，本港每年只有1至2日熱夜，甚至有29年是完全沒有熱夜。不過，自60年代起，只有1975年沒有熱夜，熱夜日數更是倍增。1961年至1990年間，平均熱夜日數為8.73日，但到1981年至2010年，受全球暖化影響，熱夜日數增加逾一倍至每年17.8日。最多熱夜的一年就是2017年，有41日。截至今日（5日），本港今年已經歷13日熱夜；而最多熱夜的7月，就是1993年，有18日。