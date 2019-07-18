【遊日韓台注意】熱帶低氣壓丹娜絲分裂出低壓區　形成雙旋共舞

集結在台灣東南方的熱帶低氣壓丹娜絲（Danas），料將繼續向北移動，並增強為熱帶風暴。天文台預測丹娜絲今日（18日）掠過沖繩石垣島一帶，再移向日韓之間的對馬海峽海域。 這個熱帶氣旋系統罕有地出現「分裂」。天文台昨晚指出，位於菲律賓呂宋以西海域的廣闊雲團，在昨晚已形成一個低壓區，預測會移向福建至台灣一帶。內地中央氣象台已於昨晚深夜，將該低壓區升格為熱帶低氣壓，料今日中午前再增強為熱帶風暴，周五晚（19日）在福建廈門一帶登陸。

內地中央氣象台昨晚發布的路徑圖可見，雙旋共舞情況已形成。較近華南的為新熱帶氣旋，將會與丹娜絲一樣，向北移動。（中央氣象台圖片）

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丹娜絲今晚增強為熱帶風暴

廣東沿岸昨日風勢微弱及酷熱，天文台指出，預料丹娜絲會在未來一兩日移向東海。按照預測路徑圖，丹娜絲掠過日本沖繩南部後，今晚會增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至時速75公里，其後轉向東北偏北移動，料周六晚掠過韓國釜山對出海域。

衞星圖片顯示，在菲律賓呂宋島以東的雲團為丹娜絲，以西則為新形成的低壓區。（天文台圖片）

中央氣象台發布雙旋共舞路經圖

天文台續指，呂宋以西海域新形成的低壓區，料會移向福建至台灣一帶，天文台未有提及會否增強。

內地中央氣象台昨晚發布雙旋共舞移動路徑圖，將該低壓區升格為熱帶低氣壓，並預測今日中午前會增強為熱帶氣暴，料與會與丹娜絲一樣，向北移動，在明晚（19日）深夜在廈門一帶登陸。

該低壓區原為廣闊雲團，疑分裂自丹娜絲。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）今日凌晨的預測，與天文台的評估大致相同，都料它會移向福建至台灣一帶。

即使出現雙旋共舞局面，由於預測都會向北走，對港影響不大。天文台九天天氣預報顯示，今日仍會吹微風，明日（19日）起西至西南風略為增強，離岸風力可到清勁級別。