食正「丹娜絲」外圍下沉氣流　多區空氣污染達「甚高」水平

正值風季，天文台預測熱帶低氣壓丹娜絲（Danas）會在未來一兩日移向台灣至東海一帶，雖然今日（17日）的預測顯示，丹娜絲不會吹襲香港，但受其外圍下沉氣流影響，本港今日有煙霞，天空灰濛濛一片，多區空氣污染水平達「甚高」水平。 環保署預測，今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。天文台預料一股西南氣流會在本周後期，會為華南沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴，環保署預料屆時空氣污染會得到改善。

受熱帶氣旋丹娜絲外圍下沉氣流的影響，本港今日大致天晴和有煙霞，吹微風，天空灰濛濛一片。（盧翊銘攝）

呂宋以西海域有強烈對流雲團

在正午12時，熱帶低氣壓丹娜絲集結在高雄之東南約530公里，預料向北或西北偏北移動，時速約15公里，移向台灣一帶。天文台預計丹娜絲會在未來一兩日移向台灣至東海一帶，而位於菲律賓呂宋以西海域的強烈對流雲團，正為該區帶來不穩定天氣，其發展仍然存在變數，天文台會密切監測其最新動向。

台灣中央氣象局已發出海上及陸上颱風警報，指丹娜絲的暴風圈正逐漸進入南部巴士海峽，料會對台東、花蓮、恆春半島及屏東地區將構成威脅。

位於呂宋以西海域的強烈對流雲團，正為該區帶來不穩定天氣，其發展仍然存在變數，天文台會密切監測其最新動向。（天文台fb）

11個空氣監測站錄得「甚高」水平

雖然預測丹娜絲會向台灣，但本港亦同受影響。環保署表示，受熱帶氣旋丹娜絲外圍下沉氣流的影響，本港今日大致天晴和有煙霞，吹微風，自中午起本港地區錄得較正常為高的臭氧及粒子水平。同時，本港受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

截至下午2時，環保署三個路邊監測站的空氣質素健康指數達8，屬「甚高」高平。13個一般監測站中，有八個監測站的污染水平同樣達到「甚高」。

下午二時，多區空氣污染達「甚高」水平。（環保署網頁截圖）

環保署預警：空氣質素或達「嚴重」水平

環保署預測，今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。而根據香港天文台預測，一股西南氣流會在本周後期為華南沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴，環保署預料屆時空氣污染會得到改善。

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。