天文台指熱帶氣旋形成中　料周三狂風驟雨及雷暴　離岸風勢達7級

天文台預測，今日最高溫度達32度，有短暫陽光有驟雨；然而，隨着位於南海中部的低壓區逐漸發展，天文台料該低壓區會在未來一兩日，發展成熱帶氣旋，其相關的狂風大驟雨及雷暴會影響廣東沿岸；本港在周三及周四會有狂風驟雨及雷暴，而離岸風勢將達6至7級，約等於三號風球的風力。

天文台預測，今日(7月29日)最高溫度達32度，有短暫陽光有驟雨，惟未來數日天氣將受發展中的熱帶氣旋影響。(倪清江攝)

天文台料，現時位於南海中部的低壓區，會逐漸發展，有機會在未來一兩日發展成熱帶氣旋，並在本週中後期，移向廣東西部至海南島一帶；而與該低壓其相關的狂風大驟雨及雷暴會影響廣東沿岸，令該區風勢頗大。

未來一兩日，南海的低氣壓區有可能形成熱帶氣旋，影響香港天氣。（Windy.com）

展望未來9日天氣，天文台料明日（30日）天氣大致多雲，將會有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高溫度達32度。

而自周三（31日）起，直至周五（8月2日），料有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫會稍為回落至26至29度之間；而離岸風勢亦將於周三達至7級，即每小時風速為41至62公里，約等於三號颱風風力；隨後數日至8月6日星期二為止均有驟雨，至8月7日才短暫時間有陽光。