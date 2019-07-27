天文台預測今日酷熱　南海低壓區形成　下周中驟雨及雷暴

香港天文台預測，隨著華南的高空反氣旋逐漸減弱，本港未來兩三日將有幾陣驟雨及雷暴，而南海中北部一個廣闊低壓區會在下周中後期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。 而天文台表示，本港今日大致多雲，局部地區會有驟雨，下午有陽光、天氣酷熱。在警方發出反對元朗遊行通知書後，有網民發起轉到元朗行街及購物。據天文台今日中午12時錄到的各區氣溫，元朗公園錄得攝氏34.1度高溫，打算外出的市民宜帶備雨傘等遮陽工具，並多飲水。

天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台上午12時更新的資料可見，酷熱天氣警告正效，本港天氣酷熱，多區錄得氣溫達到，甚至超過攝氏33度，其中包括跑馬地、將軍澳、上水、黃大仙等，而元朗及西貢更錄得超過34度高溫，若打算外出的市民，應避免長時間在陽光下曝曬、穿鬆身衣服及配戴適當帽子、太陽眼鏡等，同時要多喝水和不要過度勞累。

天文台預料，本港今日大致多雲，局部地區會有驟雨，下午有陽光、天氣酷熱；天文台表示，隨着華南的高空反氣旋逐漸減弱，料南海中北部的一個廣闊低壓區會在下周中後期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，而本港未來9天均會多雲有雨，其中周四（8月1日）雨勢有時頗大。而熱帶氣旋百合，則預計會在今日橫過日本本州並逐漸消散。