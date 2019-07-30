南海低壓區漸形成熱帶氣旋　天文台料一連三日有狂風驟雨及雷暴

今日（30日）上午雨後再現陽光，天文台表示現時位於南海中至北部的低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在未來兩三天大致移向廣東西部至海南島一帶，與其相關的狂風大驟雨及雷暴將影響本港，故明日（31日）起本港一連三日有狂風驟雨及雷暴，明日本港離岸風勢更料達7級，風力猶如三號風球。

天文台預測，明日本港離岸風勢達7級，風力猶如三號風球。（資料圖片）

驟雨正影響廣東沿岸，今早的雷雨為港島及元朗帶來約10毫米雨量，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，最高氣溫達攝氏32度。但是，本港明日天氣開始轉差，皆因現時位於南海中至北部的低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在未來兩三天大致移向廣東西部至海南島一帶，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會影響廣東沿岸，令本港風勢也會變得頗大，海面有大浪及湧浪。

（天文台網站截圖）

根據最新九天天氣預測，本港明日密雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，吹5至6及東至東南風，離岸風勢達7級，其後數天狂風驟雨及雷暴持續，氣溫介乎26至29度。天文台預料，一道廣闊低壓槽會在周末至下周初於南海北部徘徊，並為該區帶來不穩定天氣，故打工仔的周末仍要在雨天中度過。

至於離港不遠的澳門，澳門地球物理暨氣象局預測，本周中澳門驟雨增多及有雷暴，風力增強，受天文潮叠加大風影響，料明日至下周日（4日）早上至中午時份低窪地區會出現水浸。

有陽光的天氣至下周中後期才重臨，天文台預測下周二（6日）開始短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫回升至32度。