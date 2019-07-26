【元朗黑夜】天文台、輔警等逾十部門人員聯署　促成立調查委員會

元朗本周日（21日）發生白衣人無差別襲擊西鐵元朗站乘客事件，導致逾40人受傷，警方遲了39分到場處理救援被批失職。連日來有各界人士就事件聯署及發表聲明，且連政府行政主任及政務主任都打破緘默，今日（26日）再有逾十個政府部門及公營機構，包括天文台、輔警、醫管局等的公務員加入展示匿名職員證聯署行動，表示對政府的處理手法感到憤怒、失望，要求政府緝拿元朗暴力事件的襲擊者，並成立獨立調查委員會。

根據參與聯署人員展示的遮去姓名職員證，當中多名來自天文台，部分更為科學主任。他們於職員證上貼上寫有訴求的字句，包括要求政府順應民意落實五大訴求、成立獨立調查委員會等。展示的證件中亦有輔警的委任證，也有來自海事處，物流服務署，飛行服務隊，醫管局，食環署，勞工處，康文署，社署，地政總署等政府部門及公營機構的職員證。

元朗西鐵站周日（22日）發生大批白衣人無差別襲擊市民事件。（香港01記者攝）

要求成立獨立調查委員會

聲明以「活得安心，免於恐懼，是每個香港人的基本權利」為題，他們於聲明中批評政府於元朗事件後發表的聲明「言詞不清」，質疑政府試圖為襲擊降溫，並不顧市民近月來的訴求。對此，他們感到憤怒與失望。

他們於聲明中形容元朗事件的襲擊者為「冷血襲擊中的施暴者」，要求政府從速將他們緝拿；另外他們要求政府就近日引發的警民衝突，成立「公平、公正、獨立」的調查委員會，就政府、警方、民眾等的行為和部署作出調查。聲明內續稱，他們「生於斯，長於斯」，同時深愛香港，並珍惜擁有的言論及集會自由。他們希望能夠走出第一步，接受具公信力的獨立調查，讓各方反思問題所在，重建民眾和政府的互信。