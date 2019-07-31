【風球韋帕】下午2時前改掛八號風球　未來兩日本港有狂風大驟雨

天文台預計，熱帶氣旋「韋帕」今日（31日）稍後在香港西南300公里左右掠過，預計下午2時或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會加強，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。 而未來一兩日，熱帶氣旋「韋帕」將移向廣東西部一帶並進入北部灣，本港將會狂風大驟雨及雷暴。至下周初，才會短暫時間有陽光及有幾陣驟雨。

天文台宣布，預計今日（31日）下午2時或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，黃雨警告、三號強風信號及雷暴警告現正生效。(天文台網頁截圖)

天文台今日上午11時55分發出黃色暴雨警告信號，而三號強風信號以及雷暴警告現正生效。天文台預計下午2時或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，料本港今日將有狂風雷暴，且以高達每小時110公里或以上的陣風吹襲本港。

天文台高級科學主任李炳華，指韋帕集結在香港以南約370公里，預料向西北移動，移向廣東西部一帶。(李慧妍攝)

天文台高級科學主任李炳華表示，在上午12時，韋帕集結在香港以南約370公里，預料向西北移動，移向廣東西部一帶。

他指，過去數小時，韋帕採取較偏北路徑移動，其雨帶發展並不平均，其東側發展較為旺盛，風力亦較大。按照現時預測路徑，韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並且在今日稍後最接近本港，在香港西南大約300公里掠過。

預料下午本港風力會有所增強，天文台會在下午二時前改發八號烈風或暴風信號。他指，韋帕將為今年首個八號風球，預計日間及稍後時間，其移動路徑最接近香港。

天文台預測，今日天氣預測吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，稍後風勢增強，轉吹東南風。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。

根據天文台的九天天氣預報，位於南海北部的熱帶氣旋「韋帕」會在未來一兩日航向廣東西部一帶並進入北部灣，本港周四至周五（8月1日及2日）將有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，初時雨勢有時頗大。

根據天文台九天天氣預報，熱帶氣旋「韋帕」未來一兩日將移向廣東西部一帶並進入北部灣，本港將會狂風大驟雨及雷暴。（天文台網站截圖）

天文台又預計，隨著韋帕遠離，周末期間廣東沿岸驟雨將逐漸減少，預料一道廣闊低壓槽在下周初於南海北部徘徊，並為該區帶來不穩定天氣，下周一至五本港將會短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，溫度介乎攝氏27度至32度。