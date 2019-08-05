天文台發出酷熱天氣警告　周五料最高34度　周末至下周初有雨

天文台今日下午12時30分，發出酷熱天氣警告。天文台指今日本港天氣大致天晴，多區中午氣溫已升至超過攝氏30度，預測8月9日(五)的氣溫更高達34度。 不過，天文台預測本周末開始有驟雨，氣溫稍為回落，下周初至中期多雲及有雨。 另外，天文台指熱帶氣旋「范斯高」會在今明兩日移向日本九州，隨後橫過朝鮮半島，前往日本及韓國旅遊人士需要多加留意最新天氣報告。

天文台預測未來數日天氣酷熱。(天文台網頁截圖)

受高空反氣旋影響，天文台預計未來4日天氣大致天晴，8月6日(二)至8月7日(三)局部地區有驟雨，氣溫為攝氏32度。而熱帶氣旋「利馬奇」正增強，並移向台灣至東海一帶，其外圍下沉氣流會為8月8日(四)至8月9日(五)日間，帶來酷熱天氣及煙霞，8月9日市區最高氣溫為34度。

不過，廣闊低壓區會在及後數天帶來不穩定天氣，周末開始有幾陣驟雨。天文台指，下周天氣預測多雲及有驟雨雷暴。周末至下周初的氣溫預計會由31度回落至29度。

此外，熱帶氣旋「范斯高」正接近日本九州，隨後會橫過朝鮮半島，未來幾天到上述地方旅遊的人士需多加注意。

天文台指「范斯高」會在今明兩日移向日本九州，隨後橫過朝鮮半島。(天文台網頁截圖)

衞生署衞生防護中心提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。發言人表示，市民進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。而過胖人士、病人包括心臟病或高血壓病人、長者及小童均較易中暑，也應特別注意。