【遊台日注意】利奇馬升級強颱風周五直撲台灣　港周四五高溫34度

正值暑假外遊旺季，不過本周內前往台灣的市民要注意！現時在西北太平洋有三股熱帶氣旋，當中強烈熱帶風暴「利奇馬」正集結在沖繩島以南約750公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強，本港天文台預測，利奇馬將升級為強颱風，本周五登陸台灣台北一帶，料日本沖繩南部都會受影響。未來將赴台灣的市民，需要留意航班最新安排及在當地留意安全。 天文台表示，受利奇馬的外圍下沉氣流影響，廣東持續酷熱，預測本港周四（8日）「立秋」及周五（9日）大致天晴及有煙霞，最高34度。

利奇馬料以強颱風級別，周五吹襲台北一帶。（資料圖片）

根據天文台最新預測，驟雨及雷暴正影響廣東，而位於南海中部的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

在晚上8時，強烈熱帶風暴「利奇馬」集結在沖繩島以南約750公里，天文台預料向西北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。根據天文台預測，「利奇馬」未來兩三日將移向台灣一帶，周四增強至強颱風級別，周五將登陸台灣北部，中心附近最高持續風速為每小時155公里，隨後靠近華中浙江沿岸。

在西北太平洋有三股熱帶氣旋，利奇馬及羅莎料相繼吹襲台灣及日本。（Windy.com圖片）

在晚上8時，強烈熱帶風暴「利奇馬」集結在沖繩島以南約750公里，預料移向台灣北部。（天文台截圖）

另外，熱帶風暴「范斯高」集結在釜山以東約40公里，預料向北或西北偏北移動，時速約25公里，在今明兩日橫過朝鮮半島。

熱帶風暴「范斯高」集結在釜山以東約40公里，預料向北或西北偏北移動，時速約25公里。（天文台截圖）

利奇馬的外圍下沉氣流影響，天文台預計，廣東持續酷熱，亦有幾陣驟雨及雷暴；預料一個廣闊低壓區會在未來兩三日為南海中部帶來不穩定天氣，一股西南氣流會在下周初至中期為廣東沿岸帶來驟雨。

天文台預計，明日起至周日部份或短暫時間有陽光，並有幾陣驟雨及雷暴，但隨後天氣會陸續轉差，下周一起至周四會大致多雲及有幾陣驟雨。