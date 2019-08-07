【遊台日注意】天文台料利奇馬周五吹襲台北　明立秋最高溫34 度

旅遊旺季遇上風季，為旅程增添不少變數，而現時西太平洋正有三個熱帶氣旋「共存」。香港天文台指，已增強為颱風的「利奇馬」集結在沖繩島以南，預料向西北移動及在周五（9日）逐漸增強成強颱風，當日亦最接近台北，提醒身處台灣、以及日本沖繩石垣島及宮古島等地的市民，密切留意當地天氣變化，注意安全。 天文台指出，按目前移動路徑，利奇馬不會進入本港800公里範圍內，但其外圍下沉氣流帶來持續酷熱天氣，明日（立秋）及星期五廣東天氣酷熱，預測本港最高氣溫高達34度，天文台已於今日（7日）下午12時40分發出酷熱天氣警告。 此外，之前曾吹襲日本九州的熱帶風暴「范斯高」，在今日再次登陸韓國大邱後，已減弱為熱帶低氣壓，今晚將進一步減弱成溫帶氣旋。 不過一風去一風又來，除以上兩個熱帶氣旋外，位於台灣東面的西太平洋，另一熱帶氣旋「羅莎」已增強為強烈熱帶風暴，料向西北方向移動，逼近日本。

利奇馬會在未來一兩日逐漸增強並移向台灣至沖繩南部一帶，隨後靠近浙江沿岸，吹襲上海。（天文台網站截圖）

利奇馬周五增強為強颱風

在正午12時，颱風利奇馬集結在沖繩島以南約610公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強，預料周五增強成強颱風。香港天文台預料，利奇馬不會在台灣登陸，但估計當日接近台北市。

台灣氣象局料「羅莎」下周三於日本登陸

另一個熱帶氣旋「羅莎」緊隨其後，台灣氣象局表示，羅莎目前仍是輕度颱風（本港天文台分級屬強烈熱帶風暴），以每小時15公里速度向西北移動，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑150公里。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測羅莎會於下周中，在日本四國登陸；但美國全球預報系統（GFS）則預測「羅莎」會在日本東面海域掠過，不會在日本登陸，移動路徑仍有變數。

目前有三個熱帶氣旋在西太平洋。（台灣氣象局）

周四立秋 天文台料最高溫達34度

在西太平洋雖出現三個熱帶氣旋，但預料均不會進入本港800公里範圍。天文台表示，今日（7日）本港部分時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫達攝氏33度。天文台今日下午約2時，錄得33.6度高溫。

天文台指，由於利奇馬會在未來一兩日逐漸增強並移向台灣至東海一帶，隨後靠近浙江沿岸。本港受利奇馬的外圍下沉氣流影響，周四及周五天氣酷熱，最高氣溫升至34度，亦有驟雨及雷暴。

同時，一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，預料一股西南氣流會在下週初至中期為廣東沿岸帶來驟雨，本港下周一（12日）開始有大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫也稍降至介乎26至30度。