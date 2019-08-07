天文台料明日最高溫35度　或成第二熱立秋、平今年最熱紀錄

明天（8日）適逢立秋，根據暦法，即是夏天即將過去，秋季將來臨。不過，天文台今日下午4時半發出的最新九天天氣預報顯示，把明天市區最高氣溫上調1度，由攝氏34度改為35度，酷熱及有煙霞，有望成為有紀錄以來，第二炎熱的立秋；而35度亦會是平今年最高氣溫紀錄。

明天市區最高氣溫可達攝氏35度，酷熱及有煙霞，有望成為有紀錄以來，第二炎熱的立秋。（資料圖片）

天文台表示，熱帶氣旋利奇馬會在未來一、兩日逐漸增強，並移向台灣至東海一帶，隨後靠近浙江沿岸，受利奇馬的外圍下沉氣流影響，明天及後天（8及9日）的廣東天氣酷熱，亦有驟雨及雷暴。

根據天文台下午發出的九天天氣預報，明天大致天晴，酷熱及有煙霞，稍後有幾陣驟雨及雷暴，市區最高氣溫為攝氏35度，最低亦有28度，有望成為有紀錄以來，第二炎熱的立秋，僅次於2015年的36.3度。

事實上，天文台今早11時30分預測時，最高氣溫為34度，即數小時後，明日的預測氣溫已調高1度。翻查資料，之前第二炎熱的立秋，為去年的34.2度。

天文台的九天天氣預報顯示，明天市區最高氣溫可達攝氏35度。（天文台網頁截圖）

另外，今年7月18日的下午，天文台總部錄得35度，創下今年以來最高氣溫的紀錄，與1980年7月並列，成為歷來最第四熱的7月天紀錄。若明日氣溫升至35度或以上，有可能打破今年最高氣溫紀錄。