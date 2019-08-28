熱帶風暴楊柳逼近　天文台考慮下午發一號風球　8.31料狂風雷暴

熱帶風暴「楊柳」今日（28日）早上已進入本港東南偏南約 690公里。天文台稱，按照現時預測路徑，楊柳今日會稍微靠近華南沿岸。天文台會考慮在下午發出一號戒備信號。 澳門氣象局亦公布，下午考慮發出一號風球，預計未來幾日內港一帶會水浸。

中午12點，天文台發出特別天氣提示，按照現時預測路徑，楊柳今日會稍微靠近華南沿岸。天文台會考慮在下午發出一號戒備信號。今日早上8時，「楊柳」位於本港東南偏南約690公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里，暫時對本港未有直接威脅。至正午十二時，天文台指「楊柳」集結在西沙以東約470公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海中部，料在未來一兩日移向海南島一帶。

831民陣遊行日料有暴雨

本港天氣持續炎熱，氣溫為27度至34度，預料短暫時間有陽光，稍後有雷暴。天文台預測自後日（30日）起，將連續八日下雨，其中8月30日至9月1日料有狂風雷暴。民陣正擬於8月31日舉行遊行集會，當日或會受大雨影響。

（香港天文台網頁截圖）

澳門地球物理暨氣象局早上11時20分公布，位於南海中部的「楊柳」已經增強為熱帶風暴，並繼續以偏西方向移動，大致趨向海南島。氣象局下午考慮發出一號風球。當局又預測，未來一兩日驟雨漸轉頻密及間中有雷暴。受其環流疊加天文潮影響，局方預測明日起至31日早上內港一帶會出現水浸。