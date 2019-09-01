天文台指香港風力會有所增強　下午稍後考慮改發三號風球

一個熱帶低氣壓今早（9月1 日)於南海東北部形成，天文台於早上8時40分發出一號戒備信號；天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日會稍為靠近廣東沿岸，預料今日稍後本地風力會有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓的發展情況，在今日下午稍後考慮是否需要改發三號強風信號。 另外，天文台又預計，再有一低壓區於菲律賓以東逐漸發展，料大致移向台灣以東一帶。

在下午1時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯19.1度，東經115.9度附近，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島至雷州半島一帶；天文台指，與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶，會在今日為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

(天文台網頁截圖)

天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日會稍為靠近廣東沿岸，預料今日稍後本地風力會有所增強。

事實上，觀乎天文台預測，該熱帶低氣壓明早(2日)1上午11時會進入海南島文昌市附近，至3日上午11時至4日11時左右，會靠近越南附近海面，再以「回馬風」形式向東移返海南島三亞附近。

(天文台網頁截圖)

天文台料，周一至周五狂風驟雨及雷暴，氣溫介乎25至29度，期間本港於周一及周二會吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；而周三至周四將轉為東至東南風，4至5級，離岸間中有6級風；至本周六(7日)才有短暫陽光。

此外，天文台亦預計位於菲律賓以東的低壓區會逐漸發展，大致移向台灣以東一帶。