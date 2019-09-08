【中秋節】或有熱帶氣旋逼近推高氣溫　周五最高33度成最熱中秋？

本星期五（13日）為中秋節，當日撞正「黑色星期五」，天氣也非一般。天文台預測中秋節當日最高氣溫攝氏33度，或打破1969年紀錄，成為有紀錄以來最熱中秋節。 天文台作出此預測，或與預測一個熱帶氣旋將在本周後期至下周初逼近華南有關，其前沿下沉空氣將為港帶來酷熱天氣；本月16日為超強颱風山竹襲港一周年，天文台料當日天氣明顯較差。 對於有網民引述氣象機構昨日（7日）預測，指這個熱帶氣旋可能正面襲港，天文台台長岑智明特別在其Facebook出示「熱帶氣旋路徑概率預報」，指「不確定性相當高，唔好跟車太貼喎」。根據天文台九天天氣預報，天文台偏向推測該熱帶氣旋會在距港較遠位置「東登」。

月到中秋份外明，今年市民會否在歷來最熱中秋節賞月？（資料圖片 / 盧翊銘攝）

1969年中秋32.8度 最熱中秋紀錄50年未破

天文台預測本周五中秋節氣溫介乎28至33度，大致天晴，日間酷熱，有煙霞兼局部地區有驟雨，因此當晚賞月或會看到矇矓滿月；酷熱會持續至翌日追月夜，料最高33度、晚間會有幾陣驟雨。根據天文台資料，自1884年有紀錄以來，最高溫中秋節為1969年9月26日，當日天文台總部錄得32.8度。若今年錄32.9度或以上，不止刷新半世紀紀錄，更將是有紀錄以來最熱中秋節。

民陣申請在下周日（15日）遊行，天文台預測當日短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎27至32度。

中秋賞月錦囊

天文台列出中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，以方便市民賞月。（香港天文台提供）

天文台提供中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，方便市民賞月。而「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

西北太平洋將有低壓區發展

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF） 及美國國家氣象局(NWS) 的全球預報系統(GFS) ，都曾經出現過預測本周後期至下周初，有熱帶氣旋吹襲香港。適逢本月16日為山竹襲港一周年，引起注視。

天文台指出，根據最新的電腦天氣預報，未來數天於菲律賓以東的西北太平洋會有低壓區發展，但其路徑不確定性頗高，下周後期會靠近呂宋以東至台灣一帶，有可能進入南海北部，亦有可能向北移向琉球群島一帶。因該低壓區目前尚未形成，現時其動向變數頗大，天文台會密切監察其發展。

一個熱帶氣旋將會形成，天文台的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，它較大可能逼近台灣至華南，但也有可能向北或向西走。（天文台圖片）

早幾日傳話哩幾日會掛八號風球，fake news 是也！ 哩兩日又再傳一個禮拜後有颱風襲港.... 睇睇最新哩張概率預報圖先：不確定性相當高，唔好跟車太貼喎 天文台台長岑智明在Facebook發文

台長：移動路徑不確定性相當高

台長岑智明昨晚在其Facebook發文，並上載該熱帶風旋路徑概率預報，是為了闢謠而「特別泡製」。圖表顯示該熱帶風旋進入南海北部概率雖然較高，但也有可能轉北趨向日本，或向西移到海南島方向，「不確定性相當高，唔好跟車太貼」。

ECMWF 及GFS 今日的預測，均顯示該熱帶風旋會吹襲台灣和粵閩交界一帶，即屬於東登，對港威脅較「西登」為小，大致與天文台預測東登相似。

↓↓ 「山竹」去年襲港情況 ↓↓