天氣炎熱天文台於部份地區錄得34度　環保署：空氣污染水平上升

天文台表示，高溫觸發的驟雨正影響廣東，華南普遍晴朗。正午時分，本港各區氣溫上升至33度左右，上水、元朗、屯門、赤鱲角及長洲錄得超過34度高溫。天文台指，正午12時，強颱風法茜集結在東京以南約370公里，預料向北移動，時速約25公里，在今明兩日橫過日本本州東部。

天文台預計本港地區下午及今晚天氣，大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴，下午部分時間有陽光及酷熱。（資料圖片）

天文台預計本港地區下午及今晚天氣，大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴，下午部分時間有陽光及酷熱，吹微風。展望未來數日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。本週後期天氣酷熱。

天文台料未來數天 菲律賓以東會有低壓區發展

此外，天文台指，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，該區普遍晴朗及炎熱。一股偏東氣流會在本週中期為華南沿岸帶來幾陣驟雨。預料未來數天於菲律賓以東的西北太平洋會有廣闊低壓區發展，並在本週後期靠近呂宋以東至台灣一帶，隨後的發展及路徑變數頗大。

中秋節起連續三日高溫達33、34度

根據天文台網站的天氣概況指，下周五，即中秋節起連續三日，最高氣溫將超過33度或以上，稍後時間局部地區有驟雨及狂風雷暴 。

（天文台截圖）

另外，環保署亦指今日（8日）上午起錄得持續上升的空氣污染水平，並預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

環保署指，本港受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成，自今早起本港地區錄得較正常為高的臭氧及粒子水平。

根據香港天文台預測，本港隨後一兩日仍然吹微風，環保署則預料，在下周風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。