【遊日注意】超強颱風海貝思襲日　港下周天晴乾燥　濕度低見40%

近日天氣稍涼，終感受到陣陣秋意。天文台預料，受高空反氣旋影響，未來一兩日中國東南部天氣炎熱。明日（11日）起一連四日局部地區有驟雨、雷暴，至下周中開始變得乾燥，料下周三、四最低氣溫料跌至攝氏23度，相對濕度最低僅40%，市民要注意補濕。而今日（10日）則大致天晴，下午局部地區有驟雨，吹和暖偏東風。

天文台又指，熱帶氣旋海貝思會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向日本本州，遊日市民要保持小心。