【遊日注意】超強颱風海貝思襲日　港下周天晴乾燥　濕度低見40%

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近日天氣稍涼，終感受到陣陣秋意。天文台預料，受高空反氣旋影響，未來一兩日中國東南部天氣炎熱。明日（11日）起一連四日局部地區有驟雨、雷暴，至下周中開始變得乾燥，料下周三、四最低氣溫料跌至攝氏23度，相對濕度最低僅40%，市民要注意補濕。而今日（10日）則大致天晴，下午局部地區有驟雨，吹和暖偏東風。
天文台又指，熱帶氣旋海貝思會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向日本本州，遊日市民要保持小心。
天文台預測下周中天晴乾燥。（資料圖片 / 張浩維攝）
天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日為中國東南部帶來炎熱天氣。預料東北季候風會在星期日（13日）抵達華南沿岸，並為該區帶來驟雨。隨著季候風逐步增強，下周初該區風勢頗大，早晚較涼。
天文台預測，明日（11日）大致天晴，但局部地區有驟雨，氣溫介乎攝氏27至32度，相對濕度調低至65%至90%。而周六（12日）起就要暫別天晴，部分時間陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，最高氣溫32度。但周日（13日）氣溫驟降至24度，大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。至下周三（16日）及周四（17日）天晴乾燥，最低相對濕度為40%。
天文台預料，下周三（16日）及周四（17日）天晴乾燥。（天文台網頁截圖）
海貝思將移向日本本州
此外，天文台預測，熱帶氣旋海貝思會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向日本本州。根據其路徑圖顯示，屬超強颱風的海貝思中心附近最高持續風速達每小時220公里，向西北方向的日本移動，預料至周六（12日）最接近日本南部，但風力有所減弱，變為強颱風。而周日（13日）颱風海貝思橫過日本本州離開。
海貝思會在今明兩日橫過西北太平洋，在週末期間影響日本本州。（天文台網頁截圖）