重陽節多雲有驟雨　天文台料天氣轉涼最低25度　下周中期始再放晴

踏入10月天氣仍然炎熱，天文台預料要到周日(6日)及重陽節(7日)天氣才會轉涼，重陽節當日氣溫最低降至25度，終可感受到秋意。天文台表示，覆蓋華南的高空反氣旋正為該區帶來晴朗的天氣，本港今日(4日)天晴，下午炎熱及乾燥，吹微風，預料明日(5日)則大致天晴及炎熱。天文台亦發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，提醒市民保持警惕。

天文台預料今明兩日大致天晴，天氣炎熱。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台預測高空反氣旋會在明日繼續覆蓋華南，該區普遍晴朗及炎熱。預料一股達強風程度的偏東氣流，會在星期日及重陽節為廣東沿岸帶來稍涼的天氣。同時，受高空擾動影響，該區多雲及有驟雨。隨著高空反氣旋在下週中後期再度增強，華南天色好轉。

天文台預測重陽節會多雲，間中有驟雨。（天文台網頁截圖）

天文台料明日會大致天晴，氣溫介乎27至32度，相對濕度為65%至85%。重陽節當日則預測為多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫約為25至28度，相對濕度則介乎80%至95%，市民掃墓時要緊記攜帶雨傘。

驟雨天氣一直維持至下周四(10日)才放晴，氣溫亦回升至最高31度，相對濕度則為70%至85%。但晴朗天氣只得短短數日，天文台料下周日(13日)會大致多雲，初時局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光。氣溫介乎27至31度，相對濕度為60%至80%。